تبرئة بلاتيني وبلاتر في قضية فساد

برّأت محكمة استئناف سويسرية، أمس، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) السابق، ميشال بلاتيني، ورئيس الاتحاد الدولي (فيفا) السابق، السويسري جوزيف سيب بلاتر، مرة أخرى في قضية فساد.

كما في الحالة الأولى عام 2022، لم تستجب محكمة الاستئناف الاستثنائية التابعة للمحكمة الجزائية الفيدرالية المنعقدة في موتينز (شمال غرب) للادعاء، الذي طالب، في بداية شهر مارس، بسجن كل من المتهمين 20 شهراً مع وقف التنفيذ، وقال بلاتيني (69 عاماً) الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب أوروبي ثلاث مرات، أثناء مغادرته: «لقد استعدت شرفي، وانتهى الآن الاضطهاد الذي استمر 10 سنوات من قبل (فيفا) وعدد قليل من المدعين الفيدراليين السويسريين».