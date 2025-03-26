لوكا: حزين على خروج شباب الأهلي من دوري أبطال آسيا

كشف لاعب فريق شباب الأهلي، الصربي لوكا ميليفوجوفيتش (33 عاماً)، عن حزنه بسبب الخروج من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا 2 أمام فريق الشارقة، مشيراً إلى أن الفريق قدم ما عليه خلال مباراتَي الذهاب والإياب، لكن ركلات الجزاء ابتسمت للشارقة، الذي نجح في تسجيل خمس ركلات جزاء بمهارة، ليصل إلى الدور نصف النهائي، وأوضح اللاعب أن «الفرسان» استحقوا الصعود إلى المباراة النهائية لبطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

ويعتبر لوكا من العناصر الأساسية في قائمة المدرب البرتغالي باولو سوزا، وظهر في بطولة الدوري هذا الموسم في 16 مباراة، إضافة إلى ست مباريات في بطولة كأس مصرف أبوظبي، ويعتمد عليه المدرب في غلق وسط الملعب، وبناء الهجمات، واستعادة الكرة من الخصم، وخلال هذا الموسم نجح في إحراز هدفين للفرسان في بطولة الدوري.

وقال لوكا، لـ«الإمارات اليوم»: «استحق شباب الأهلي الصعود إلى المباراة النهائية في بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعد الفوز على الشارقة.. مباراة العودة كانت قوية، وما صعّب من مهمتنا هو نتيجة مباراة الذهاب التي نجحنا فيها بتحقيق الفوز، ليحاول الشارقة بقوة العودة في دبي، ولكن انتهت المباراة بالتعادل والصعود إلى المباراة النهائية، أعتقد أننا استحققنا الفوز والصعود للنهائي».

وعن الخروج من دوري أبطال آسيا، أضاف لوكا: «بالتأكيد هناك حزن بسبب الخروج من البطولة القارية، لكن الفريق قدم ما عليه وكان الأقرب للفوز، ووصلنا إلى المرمى في أكثر من مناسبة بالمباراتين، ولكن ركلات الجزاء حسمت النتيجة لمصلحة فريق الشارقة، لعبوا ركلات الجزاء بشكل رائع، ونحن كذلك، ومن كرة واحدة صعد الشارقة، تخطينا هذه المرحلة، ونركز في البطولات المقبلة».

ومن جانب آخر، أكد لوكا، أن مباراة القمة المقبلة التي ستجمع شباب الأهلي مع الشارقة في بطولة الدوري، ستكون غاية في القوة بالتأكيد، نظراً لوضع الفريقين»، وتابع: «هناك فرق نقاط مع الشارقة في بطولة الدوري، الفوز في المباراة المقبلة سيزيد الفارق، وهو ما يصعب من المباراة رغبة من الشارقة في الاقتراب، ولكن بالنسبة لنا، سنبحث عن الفوز، وهو ما نفعله في كل مباراة بأي بطولة».