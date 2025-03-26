4 حراس مرمى يتألقون في «التصدي للكرات» وأنديتهم غير مُنافِسة

دخل أربعة حراس مرمى، أنديتهم غير مُنافِسة، وتحتل مراكز متأخرة في دوري أدنوك للمحترفين بكرة القدم، في صراع على قائمة الأكثر نجاحاً في التصدي للكرات في مباريات الدوري في الموسم الحالي، قبل انطلاق الجولة الـ19 المقررة غداً.

وكشفت إحصاءات من سجلات رابطة دوري المحترفين الإماراتي، عن تصدر أحمد حمدان، الذي يحتل فريقه خورفكان المركز التاسع في الدوري (24 نقطة)، قائمة الأكثر تصدياً للكرات بإجمالي 67 تصدياً، متفوقاً بفارق طفيف عن فهد الظنحاني صاحب الـ65 تصدياً، ويحتل فريقه بني ياس المركز الـ11 في ترتيب الدوري.

وجاء سلطان المنذري بإجمالي 62 تصدياً في المرتبة الثالثة مع ناديه كلباء الذي يحتل بدوره المركز العاشر في الدوري، بإجمالي 22 نقطة، فيما جاء سهيل عبدالله رابعاً بإجمالي 61 تصدياً، مع العلم أن ناديه دبا الحصن يحتل المركز الـ13 وما قبل الأخير، برصيد 10 نقاط.

وبفارق كبير جاء حارس مرمى نادي الوصل خالد السناني بالمرتبة الخامسة بإجمالي 50 تصدياً، في موسم لم يظهر به فريقه بطل ثنائية الموسم الماضي بالمستوى الذي يرضي طموحات جماهيره، خصوصاً أن «الإمبراطور» يحتل حالياً المركز السادس بالترتيب بإجمالي 27 نقطة.

وواصل حراس أندية منتصف ومؤخرة الترتيب فرض حضورهم في قائمة الأكثر تصدياً، بحلول حامي عرين نادي عجمان ثامن الترتيب (25 نقطة) الحارس علي الحوسني بالمركز السادس (46 تصدياً)، متفوقاً بفارق بسيط عن درويش محمد (42 تصدياً) حارس مرمى نادي البطائح الذي يحتل فريقه المركز الـ12 بترتيب الدوري بإجمالي 16 نقطة.

وجاءت قائمة المخضرمين في حراسة المرمى في مراكز متأخرة، بحلول حامي عرين نادي الجزيرة علي خصيف بالمرتبة الثامنة بإجمالي 40 تصدياً، متفوقاً بأربع تصديات ناجحة عن حارس مرمى نادي العين خالد عيسى (36 تصدياً)، خصوصاً أن الفريقين قريبان من أندية الصدارة، باحتلال «فخر أبوظبي» المركز الرابع برصيد 30 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن «الزعيم» في المركز الخامس.

حراس مرمى الصدارة

عكست قوة صلابة دفاعات كل من ناديي شباب الأهلي، والشارقة متصدري الترتيب العام برصيدي 47 و40 نقطة على التوالي، قلة التسديدات التي تعرض لها حارسا الفريقين، مقارنة ببقية أندية الدوري، خصوصاً أن «الملك» يتصدر قائمة الأكثر حفاظاً على الشباك النظيفة في المباريات (11 مرة)، ومن خلفه شباب الأهلي في سبع مناسبات.

وأسهمت الصلابة الدفاعية للفريقين، في وجود حراس المرمى لكلا الناديين في مراكز متأخرة على صعيد قائمة الأكثر تصدياً للكرات، بوجود حارس مرمى شباب الأهلي حمد المقبالي بالمرتبة العاشرة بإجمالي 35 تصدياً، فيما وجد عادل الحوسني بالمركز الـ14 بإجمالي 24 تصدياً.