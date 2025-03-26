تيسودالي: الحلويات الإماراتية لذيذة بمختلف أنواعها

أكّد لاعب خورفكان، الهولندي الجنسية المغربي الأصل طارق تيسودالي، أنه يحب الحلويات والطعام الإماراتي بشكل عام ويتناوله بشكل منتظم، سواء الذي يقدم في شهر رمضان المبارك، أو في بقية أشهر السنة، معبراً عن استمتاعه بأجواء الشهر الفضيل التي يعيشها في الدولة للمرة الأولى، بعد أن لعب في دوريات أوروبية عدة في هولندا وبلجيكا واليونان.

وانضم اللاعب طارق تيسودالي إلى صفوف خورفكان في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادماً من باوك سالونيك اليوناني، وسجّل هدفاً وصنع ثلاثة أهداف أخرى، ليسهم بفاعلية في نتائج خورفكان المميزة، خصوصاً تحقيق «النسور» الانتصارات المتتالية في الجولات الثلاث الماضية، والتي قادت الفريق للمركز التاسع في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، برصيد 24 نقطة.

وقال تيسودالي الذي لعب مع منتخب المغرب المتأهل لمونديال 2022 في قطر، لكن الإصابة حرمته الظهور في كأس العالم، لـ«الإمارات اليوم»: «أتابع مع أخصائية تغذية رياضية لتساعدني على البقاء قوياً بلياقة بدنية عالية تزامناً مع الصيام في شهر رمضان المبارك، وهو أمر مهم بالنسبة لي خصوصاً أن مائدة الطعام في شهر رمضان المبارك تكون عامرة».

وأضاف: «شخصياً وجدت أن الحلويات الإماراتية لذيذة بمختلف أنواعها وهي كثيرة، وأنا أحب الحلويات في شهر رمضان المبارك، وأتناولها بشكل طبيعي، ولكن بحذر شديد، كيلا أفرط فيها، وكما ذكرت لدي أخصائية تغذية رياضية تساعدني في هذا الأمر».

وعن الأجواء الرمضانية التي يعيشها في الإمارات، قال: «إنها جميلة لكنه يشعر بعدم الارتياح لكونه بعيداً عن عائلته في الوقت الحاضر، ولطالما قضى شهر رمضان المبارك بالقرب منها حيث لا يمكن تعويض أجواء الصيام بالقرب من العائلة».

وعن ظروف التدريب في شهر رمضان المبارك التي تعد جديدة عليه قياساً باللعب في الدوريات الأوروبية، قال طارق، إنه يشعر براحة كبيرة في خورفكان، بسبب الاهتمام بالصوم وأداء العبادات، مبيناً أن التدريب في ساعة متأخرة بعد صلاة التراويح غالباً، لذلك يجد وقتاً كافياً للذهاب إلى المسجد وهو سعيد بذلك، وتابع: «على الرغم من ذلك فلدي القدرة البدنية والفنية كي ألعب كرة القدم وأتدرب وأنا صائم ولا أواجه أي مشكلة، بعد أن اعتدت ذلك عندما كنت ألعب في دوريات مختلفة».

وعن رأيه في فترة التوقف الدولي عن خوض المباريات التي تزامنت مع شهر رمضان المبارك، وتأثيرها في انخفاض المردود الفني للاعبين، أوضح: «نحن في حالة بدنية جيدة، ولكن فترة التوقف قد تكون سلبية بعض الشيء، لأننا كنا في مزاج جيد لتحقيق الانتصارات، وعلى الرغم من ذلك فإن لكل شيء جوانب إيجابية وسلبية».

وأضاف: «نؤمن بقدرتنا على تحقيق الفوز في جميع المباريات، وهذه هي رؤيتي عندما أدخل الملعب وقد ساعدنا ذلك على تحقيق انتصارات مهمة، لذلك علينا أن نحافظ على تركيزنا ونكون جاهزين في الملعب، ونؤمن بقدرتنا على الفوز على الجميع».

وبسؤاله عن أكثر الأندية الإماراتية التي أعجبته من حيث الأداء، قال: «أنا جديد في الإمارات، ولا أعرف الأندية الأخرى بعد، ولكني شاهدتُ أبرز اللقطات، وأعتقد أن شباب الأهلي لديه مجموعة جيدة جداً»، وختم حديثه بالشكر لجمهور خورفكان للدعم الذي قدمه له ولزملائه اللاعبين، مشيراً إلى أن الدعم والقتال في الملعب سيصنعان تاريخاً جديداً لخورفكان.

طارق تيسودالي:

. أنا جديد في الإمارات، ولا أعرف الأندية الأخرى لكن شباب الأهلي لديه مجموعة جيدة جداً.

. لدي القدرة البدنية والفنية كي ألعب كرة القدم، وأتدرب وأنا صائم ولا أواجه أي مشكلة.