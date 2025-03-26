15 لاعباً يمثلون الإمارات في منافسات الشراع بـ «شاطئية الخليج»

أعلن اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث قائمة لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني، الذين سيخوضون منافسات الشراع الحديث في دورة الألعاب الخليجية الشاطئية الثالثة، التي تستضيفها العاصمة العمانية مسقط، من الخامس إلى 11 أبريل المقبل.

وذكر الاتحاد أن قائمة المنتخب تضم 15 لاعباً ولاعبة من نخبة الأبطال والبطلات.

ويشارك في منافسات «الكا 7» عادل خالد، صاحب برونزية بطولة العالم في أستراليا العام الماضي، إلى جانب زميله سلطان العويس، فيما يخوض الثنائي عثمان الحمادي ومحمد الحمادي منافسات «الكا 6»، بينما يشارك محمد العويس ومحمد المرزوقي في منافسات «الكا 4».

وتتقدم البطلة ضحى البشر المشاركات في منافسات «الكا 6»، إلى جانب زميلتها كاميليا القبيسي، فيما تشارك البطلة الصاعدة مروة الحمادي في منافسات «الكا 4» إلى جانب شقيقتها اليازية الحمادي.

ويشارك في فئة أوبتمست خليفة الرميثي وزايد الحوسني وذياب المهيري وحمد المهيري، فيما تشارك مدية النيادي في منافسات أوبتمست فتيات.