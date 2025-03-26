تونس تقطع شوطاً كبيراً نحو مونديال 2026

قطعت تونس شوطاً كبيراً نحو بلوغ نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الثالثة توالياً، بعدما حققت فوزاً متأخراً على ضيفتها ملاوي، فيما اقتربت غانا من التأهل أيضاً إلى مونديال 2026، بعدما عزّزت ريادتها لمجموعتها بفوزها على مدغشقر 3-0، ليلة الإثنين، في الجولة السادسة من التصفيات الإفريقية.

وعانى «نسور قرطاج» الأمرّين قبل تخطي ضيفه ملاوي 2-0 على ملعب حمادي العقربي في رادس، ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

وهيمن أصحاب الأرض على اللقاء أمام 30 ألف متفرج، وجاء الفرج برأسية لاعب الزمالك المصري سيف الدين الجزيري (86).

وعزز عاشوري النتيجة من ركلة جزاء (90+2).