وليد عباس: الشارقة فريق صعب ولا يستسلم أبداً

أكّد قائد فريق شباب الأهلي، وليد عباس، أن الشارقة لا يستسلم أبداً، ومن الصعب تخطيه والفوز عليه في أي مباراة، مشيراً إلى أنه قاتل على التأهل حتى اللحظة الأخيرة، لكن «فرسان دبي» حجزوا مقعدهم في المباراة النهائية لكأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي) بعد الفوز بمجموع المباراتين 5-3.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «خوض شباب الأهلي مباراة الإياب بأريحية قياساً بنتيجة الفوز 3-1 بمباراة الذهاب أعطى الشارقة فرصة للقتال من أجل التأهل، ما دفعه لتقديم مباراة قوية، ولكننا نجحنا في تخطي المباراة بصعوبة».

وأوضح: «الشارقة نجح في استغلال أخطاء شباب الأهلي (أول من أمس)، خصوصاً أنه فريق يعتمد على الكرات المرتدة والدفاع القوي، ونجح في ذلك، ولكن في النهاية نجحنا في العودة والوصول إلى المباراة النهائية».

وأضاف: «المباراة المقبلة في دوري أدنوك للمحترفين بثلاث نقاط فقط، وهناك ثماني مباريات مازالت موجودة في الدوري، وشباب الأهلي يبحث عن الفوز في كل المباريات، ونسعى بالتأكيد للتتويج مع الفريق في كل البطولات خلال الموسم الحالي».