المكسيك بطلاً لدوري أمم كونكاكاف للمرة الأولى

تُوج منتخب المكسيك بلقب دوري أمم كونكاكاف لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على بنما بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية التي أقيمت بالولايات المتحدة الأميركية.

وتقدم منتخب المكسيك بهدف مبكر، سجله راؤول خيمينيز مهاجم فولهام الإنجليزي بعد مرور ثماني دقائق، وأدرك منتخب بنما التعادل بهدف أدالبيرتو كاراسكيا في الدقيقة 45+2، لينتهي الشوط الأول بكفة متساوية.

وانتزع المنتخب المكسيكي اللقب بهدف قاتل سجله راؤول خيمينيز من ركلة جزاء في الدقيقة 92.

وكان خيمينيز سجل هدفي المكسيك في الفوز على كندا 2-صفر في مباراة الدور قبل النهائي.