«أبل» تضيف لغة الإشارة إلى «تي.في»

أضافت شركة «أبل» الأميركية خاصية جديدة إلى منصة البث المباشر «أبل تي.في»، تتيح ترجمة المحتوى بلغة الإشارة، بهدف جعل استخدامها أكثر سهولة في الوصول إليه بالنسبة للمشاهدين من الصم.

وبدأ توفير هذه الخاصية في البداية ضمن مجموعة محدودة من الأعمال، مع عرض فيلم «بيينغ هيومان» الذي يتناول حياة الناشطة في مجال حقوق ذوي الإعاقة، جودي هيومان.

كما ستتاح لغة الإشارة الأميركية، ولغة الإشارة البريطانية، في فيلم «إف 1» على المنصة.

وأشار موقع «تك كرانش»، المتخصص في التكنولوجيا، إلى أن أهم ما يميز خاصية لغة الإشارة لـ«أبل تي.في» عن المنصات الأخرى، أن نسخة لغة الإشارة من الفيلم ليست منتجاً منفصلاً، أي أنها ليست فيلماً مستقلاً مصمماً خصيصاً للمشاهدين الصم.