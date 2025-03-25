عبدالمجيد حسين: لا شيء يعوض شباب الأهلي عن الخروج الآسيوي

أكّد نائب رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، عبدالمجيد حسين، أن فوز «فرسان دبي» على الشارقة، والتأهل للمباراة النهائية في كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي)، لا يعوّضان الخروج من بطولة «دوري أبطال آسيا 2».

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «التأهل كان صعباً على حساب فريق الشارقة، وهو خصم كبير، وقدّم مباريات كبيرة هذا الموسم، وأعتقد أن الفريقين كانا يستحقان الوصول إلى المباراة النهائية، لكن كرة القدم دائماً ما يكون فيها فائز واحد بالمباراة وأيضاً باللقب، وقد تخطينا عقبة الشارقة، ولكن لاتزال هناك مباريات قوية جداً في الموسم، ويجب الاستعداد لها جيداً خلال الفترة المقبلة».

وكان شباب الأهلي قد تعادل مع ضيفه الشارقة 2-2 في إياب الدور نصف النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي (فاز 3-1 ذهاباً)، في مباراة شهدت ثلاث ضربات جزاء، ليصعد «فرسان دبي» إلى المباراة النهائية بتفوقه في مجموع المباراتين 5-3.

وعن خروج شباب الأهلي من دوري أبطال آسيا أمام الشارقة، قال عبدالمجيد حسين: «لا يوجد شيء يعوضك عن الخروج من دوري أبطال آسيا، هذه بطولة قارية، واليوم نحن نتحدث عن مسابقة محلية، وكل بطولة لها حساباتها وأهميتها، ولن ننسى أن شباب الأهلي ودّع الآسيوية بركلات الترجيح، ودورنا الآن أن نقدم كل الدعم لفريق الشارقة ممثل الكرة الإماراتية خارجياً للفوز باللقب».

وعن المواجهة المقبلة مع الشارقة في دوري أدنوك للمحترفين، قال: «ستكون صعبة ومرهقة خصوصاً للاعبين والمدربين، فليس من السهل أن تخوض خمس مواجهات أمام فريق الشارقة في 25 يوماً تقريباً، الفريقان هما الأفضل والأقوى في الدوري هذا العام، وستكون المباراة مثل بقية المباريات الأربع السابقة قوية، وأعتقد أن المباراة لن تكون سهلة على الفريقين، وبإذن الله نكون جاهزين للمباراة».