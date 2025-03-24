شباب الأهلي يسيطر على سباق الأومنيوم في بطولة المضمار

سيطر فريق شباب الأهلي على المراكز الثلاثة الأولى في فئة الكبار لسباق الأومنيوم، ضمن بطولة الدولة للمضمار لفئتَي الكبار والشباب، التي نظمها اتحاد الإمارات للدراجات، أول من أمس، في مضمار زايد بالشارقة بمشاركة عدد كبير دراجي الأندية، وشهدت حضور نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات خليفة بن عمير، والأمين العام للاتحاد الدكتور ياسر الدوخي، وعدد كبير من مسؤولي الأندية.

وفرض فريق شباب الأهلي سيطرته على المراكز الثلاثة الأولى في سباق الأومنيوم للكبار، حيث جاء أحمد المنصوري، في المركز الأول، ومحمد آل علي وصيفاً، وخالد معيوف ثالثاً، وفي سباق المطاردة الفردية فاز دراج فريق الإمارات محمد المطيوعي بالمركز الأول، وجاء دراجا شباب الأهلي سيف معيوف وجابر المنصوري في المركزين الثاني والثالث.

وفي فئة الشباب سيطر بطل آسيا دراج فريق النصر يوسف أميري، على سباقات البطولة، حيث فاز بسباق الأومنيوم، بينما حل ثانيا لاعب فريق الشارقة محمد ثاني، وفي المركز الثالث دراج نادي أبوظبي حمد ناصر.

وفي سباق المطاردة الفردية، فاز دراج النصر يوسف أميري بالمركز الأولى، فيما حل حمد ناصر من نادي أبوظبي ثانياً، وحميد عيسى من نادي أبوظبي ثالثاً.

وفي ختام السباقات قام خليفة بن عمير وياسر الدوخي بتكريم الفائزين.