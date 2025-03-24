خالد السناني: أقلل زياراتي إلى العين في رمضان هرباً من المجبوس والسمبوسة

أكد حارس مرمى نادي الوصل، خالد السناني، أن شهر رمضان بالنسبة له ممتع على مستوى التدريبات والمباريات، لافتاً إلى أنه رغم تغيير نسق اليوم مقارنة بأشهر السنة الأخرى، لكنه يرى أن شهر رمضان فرصة جيدة للتغيير في الجوانب كافة، بينما كشف أنه يقلل من زياراته إلى أسرته في مدينة العين خلال شهر رمضان هرباً من أكلتيه المفضلتين: «مجبوس اللحم» و«سمبوسة الجبن».

وقال السناني لـ«الإمارات اليوم» إنه يعتبر شهر رمضان فرصة للتغيير إلى الأفضل، موضحاً: «الشهر المبارك هو نعمة لكل مسلم، ننتظره في كل عام، ونأمل أن نكون مأجورين فيه، وأن يتقبل الله طاعاتنا خلاله».

وأشار إلى أن تغيير نسق اليوم في رمضان بالنسبة للاعبين يعد شيئاً إيجابياً، وقال: «الصيام يساعد على تحسين صحة الإنسان، وبالنسبة للاعبي كرة القدم لا يواجهون أي مشكلة بسبب الصيام، إذ إنه يتم التأقلم بشكل سهل، وفي النهاية الصيام هو أجر وفائدة في الوقت نفسه».

وتابع: «صيام اللاعبين لساعات طويلة عن تناول الطعام وشرب المياه أمر صحي، ويساعد على تطهير الجسد، كما أنه يُسهم في نزول الوزن، إلى جانب العبادة والتقرب من الله».

ورداً على سؤال حول أبرز الأكلات التي يحب أن يتناولها في شهر رمضان، قال حارس مرمى الوصل: «هناك العديد من الأكلات التي تجذبني، خصوصاً في الشهر الفضيل، الذي يشهد تنافساً كبيراً بين البيوت على طهو أجمل الأطعمة، والعديد من الأصناف المختلفة، وبالنسبة لي أحاول عدم الذهاب إلى أهلي ومنزلي في العين خلال شهر رمضان، حتى أتجنب هذه الأكلات التي لا يمكن مقاومتها، ولأحافظ على وزني ولياقتي البدنية أثناء خوض التدريبات والمباريات».

وأكد خالد السناني أنه يركز على عدم تناول كميات كبيرة في وجبة الفطور، حتى لا يتأثر مردوده مع الفريق، خصوصاً أن التدريبات والمباريات تقام بعد ما يقارب الثلاث ساعات من الفطور، وقال: «نقطة ضعفي الحلويات و(مجبوس اللحم) و(سمبوسة الجبن)، وأحاول عدم تناول كميات كبيرة كما ذكرت للحفاظ على وزني، وأن أكون في أفضل جاهزية بدنية دائماً مع الفريق».

خالد السناني:

. لا أتناول كميات كبيرة في وجبة الفطور، خصوصاً أن التدريبات والمباريات تقام بعد ثلاث ساعات من الفطور.

. الصيام يساعد على تحسين صحة الإنسان، ولاعبو كرة القدم لا يواجهون أي مشكلة بسببه.