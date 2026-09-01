بعد ريجيم قاسٍ.. خسرت 20 كيلوغراماً وأصيبت باضطراب دماغي خطير

خضعت امرأة من وسط الصين لنظام صيام قاسٍ لمدة 15 يوماً، خسرت خلاله 20 كيلوغراماً من وزنها، لكنها أصيبت في نهاية المطاف باضطراب دماغي خطير قد لا تتعافى منه.

وأفادت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» بأن المرأة، البالغة من العمر 31 عاماً من مقاطعة خنان، والتي فضّلت عدم الكشف عن هويتها، عانت صعوبة في المشي وتدهوراً في الذاكرة، بعدما اقتصرت على شرب الماء فقط لمدة 15 يوماً متواصلة.

ويبلغ طول المرأة 160 سنتيمتراً، وكان وزنها في السابق 70 كيلوغراماً، قبل أن تفقد 20 كيلوغراماً خلال أسابيع قليلة نتيجة اتباعها نظاماً غذائياً شديد القسوة.

ووفقاً لأخصائي الأعصاب سون غويفانغ، من المستشفى الأول التابع لجامعة تشنغتشو، شُخّصت المرأة باعتلال دماغ فيرنيكه، وهو اضطراب عصبي حاد يرتبط عادةً بنقص حاد في فيتامين «ب1» (الثيامين)، وقد يترافق مع أعراض تشمل التشوش الذهني، ومشكلات في التوازن والمشي، واضطرابات حركة العين، وضعف الذاكرة.

ولاحظ الطبيب أن مشية المرأة أصبحت شبيهة بمشية البطريق، محذراً من أن بعض الأعراض العصبية الناجمة عن الحالة قد لا تزول بشكل كامل. وعزا إصابتها إلى النظام الغذائي القاسي، مؤكداً أن الجسم يحتاج إلى التغذية المنتظمة للحصول على العناصر الغذائية الأساسية.

وأخبرت المرأة الطبيب سون بأنها كانت تمارس ما يُعرف بـ«بيغو»، وهي ممارسة صيام طاوية متجذرة في اعتقاد قديم بإمكانية بلوغ السمو والخلود من خلال الاعتماد على «تشي»، أو الطاقة الحيوية التي يُعتقد أنها تسري في الكون. ويُعتقد أن «بيغو»، التي تُترجم حرفياً إلى «تجنب الحبوب»، تعود إلى ما قبل عهد أسرة تشين (221-206 قبل الميلاد).

ورغم أن الأساليب الحديثة لإنقاص الوزن تركز على اتباع أنظمة غذائية متوازنة وغنية بالأطعمة قليلة المعالجة، لا يزال البعض يروّج لـ«بيغو» باعتبارها وسيلة فعّالة لإنقاص الوزن و«التخلص من السموم». وعلى إحدى منصات التواصل الاجتماعي الصينية، حصد وسم «#bigu» نحو 360 مليون مشاهدة، فيما أثار 2.4 مليون نقاش. كما شارك بعض المستخدمين تجاربهم في فقدان أكثر من 10 كيلوغرامات بعد الاكتفاء بالماء ومكملات الفيتامينات لمدة شهر.

لكن تقارير متكررة حذرت من المخاطر الصحية المرتبطة بممارسة «بيغو»، والتي وصلت في بعض الحالات إلى الوفاة.

ففي عام 2020، توفي شاب يبلغ من العمر 26 عاماً من مقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرقي الصين، بعدما اقتصر غذاؤه على الماء لمدة 52 يوماً. وظهرت عليه أعراض شبيهة بالخرف قبل وفاته بيومين.

وفي العام الماضي، فقدت امرأة من مقاطعة تشجيانغ خمسة كيلوغرامات بعد أسبوع من الاكتفاء بالماء وحبوب الطاقة، إلا أن الصيام تسبب في تلف شديد في بطانة أمعائها، أدى إلى إصابتها بعدوى بكتيرية في مجرى الدم، كما عانت نقصاً حاداً في مستوى البوتاسيوم هدد حياتها.