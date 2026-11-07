السجن 200 عام لقس أمر أتباعه بالصيام حتى الموت .. ثم دفنهم في مقابر جماعية

أصدرت محكمة كينية حكماً بالسجن 200 عام على القس بول ماكنزي، الذي أدين بقتل 190 طفلاً، بعدما دفع أتباعه لتجويع أنفسهم.

وقضت المحكمة العليا بمدينة مومباسا الساحلية، الجمعة، بالسجن 200 عام على القس بول ماكنزي، زعيم كنيسة «جود نيوز إنترناشونال»، على خلفية القضية التي هزت كينيا وارتبطت بمقتل مئات الأشخاص.

وقالت القاضية ديانا كافيدزا إن ماكنزي يتحمل «المسؤولية الجنائية الرئيسية» عن نقل أتباعه إلى منطقة نائية، وإقناعهم بالصيام حتى الموت، اعتقاداً منهم بأن ذلك سيمكنهم من لقاء السيد المسيح.

وأوضحت المحكمة أن القس أُدين بقتل 190 طفلاً وشخص بالغ واحد، ضمن قضية شملت 191 ضحية، فيما ارتبطت الطائفة بمقتل نحو 400 شخص.

ووجهت اتهامات القتل إلى ماكنزي و28 من أتباعه، بينهم حراس تولوا تنفيذ تعليماته بشأن الصيام، وحفارو قبور ساعدوا في إخفاء المقابر الجماعية.

وأنكر المتهمون التهم المنسوبة إليهم، باستثناء أحدهم الذي اعترف بارتكاب الجريمة وطلب الرأفة. وفي 19 أكتوبر الماضي، أدانت المحكمة المتهمين الـ29 جميعاً بقتل 191 شخصاً.

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2023، حين عثرت السلطات على أكثر من 400 جثة داخل قبور ضحلة في مزرعة تشاكاما، الواقعة بمقاطعة كيليفي الساحلية، وتبلغ مساحتها نحو 800 فدان، أي ما يعادل 320 هكتاراً.

وكان أتباع ماكنزي يعيشون في المنطقة داخل أكواخ طينية، بعيداً عن أعين المجتمعات المحلية والسلطات، قبل أن تكشف عمليات التنقيب عن واحدة من أبشع القضايا المرتبطة بالطوائف الدينية في كينيا.