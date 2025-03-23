الصايغ والمنصوري يزهوان بلقب «ماي ووش» للدراجات

شهدت النسخة الرابعة من تحدي «ماي ووش» الرمضاني للدراجات الهوائية، السباق المجتمعي الذي نظمه مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع «ماي ووش» بجزيرة الحديريات في أبوظبي، أجواء تنافسية عكست روح الرياضة والمجتمع خلال شهر رمضان المبارك. وفازت البطلة صفية الصايغ من فريق «ماي ووش» بالمركز الأول عن الفئة المفتوحة المخصصة للمواطنات، بعد أن قطعت مسافة السباق في زمن قدره 1:24:27 ساعة، وحلّت في المركز الثاني شيخة عيسى من شرطة دبي، وجاءت عايشة فولاد من فريق ماي ووش في المركز الثالث.

وعلى صعيد الفئة المفتوحة للمواطنين، فاز أحمد المنصوري درّاج فريق شباب الأهلي أمنيات بالمركز الأول، بعد أن قطع السباق في زمن 1:22:35 ساعة، وحلّ ثانياً زميله في الفريق طلال سودير، وفي المركز الثالث محمد المطيوعي.

وفي فئة المقيمين المفتوحة، سيطر فريق شرطة دبي على المراكز الثلاثة الأولى، وفازت المصرية ابتسام زايد بالمركز الأول، بعد أن قطعت مسافة السباق في زمن 1:11:43 ساعة، وحلّت في المركز الثاني الكازاخية ماكابات أوموتزاهنوفا، وجاءت الليتوانية أوليفيا باليسيتي في المركز الثالث.

وعلى صعيد فئة الرجال المفتوحة للمقيمين، فاز درّاج فريق شرطة دبي الجزائري حمزة عماري بالمركز الأول، بعد أن قطع مسافة السباق في زمن 1:20:53 ساعة، وجاء ثانياً المغربي سليمان مينوال من فريق ياسي، وحلّ ثالثاً الجزائري الآخر ياسين حمزة من فريق شرطة دبي.

وتوج الفائزات والفائزين الشيخة مدية بنت حشر بن مانع آل مكتوم، ومدير تنفيذي قطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، طلال مصطفى الهاشمي، ومدير مكتب الاتصال في مجلس أبوظبي الرياضي عبدالرحيم الزرعوني، ومدير إدارة الموارد البشرية (بالتكليف) في مجلس أبوظبي الرياضي، محمد خلفان القبيسي.