بيريرا.. ثالث مدرب يقود دبا في الموسم الحالي

أعلن نادي دبا عن التعاقد مع المدرب البرتغالي برونو بيريرا، لقيادة الفريق الأول في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى، خلفاً للمدرب محمد عبيد الخديم.

ويعد برونو ثالث مدرب يقود دبا هذا الموسم، بعد الخديم والدكتور عبدالله مسفر.

وكان الخديم قاد «النواخذة» في سبع مباريات، فاز في أربع مباريات وتعرض لثلاث خسائر.

ويحتل دبا المركز الثالث برصيد 34 نقطة، متأخراً بفارق تسع نقاط عن الظفرة المتصدر (43 نقطة)، والفجيرة الوصيف (38 نقطة).

وسبق للمدرب برونو قيادة فريق العروبة للفوز بدرع دوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي، وخاض مع الفريق جولات عدة في الموسم الحالي لدوري أدنوك للمحترفين، قبل أن يترك المهمة لمساعده البرتغالي أندريا جسمينيس، بعد إقالته من مهمته لتراجع النتائج.

. برونو قاد العروبة للفوز بدوري الدرجة الأولى والصعود للمحترفين في الموسم الماضي.