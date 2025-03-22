جمهور الإمارات يحمّل المدرب بينتو مسؤولية الخسارة أمام إيران

عبر عدد من الجمهور الإماراتي عن استيائه من الحالة التي وصل إليها المنتخب، بعد ابتعاده عن فرصة الوصول إلى كأس العالم 2026، عقب الخسارة مجدداً أمام منتخب إيران بهدفين دون ردّ، أول من أمس، على استاد آزادي في العاصمة طهران، ضمن الجولة السابعة من التصفيات، ليتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الثالث، في حين عزّز منتخب إيران حظوظه بشكل كبير في خطف بطاقة التأهل إلى المونديال، بعد أن رفع رصيده إلى 19 نقطة. من جانبه عزز المنتخب الأوزبكي مركزه الثاني في جدول الترتيب، بفارق ست نقاط كاملة عن «الأبيض»، مستفيداً من فوزه على ضيفه قيرغيزستان بهدف دون ردّ ليصبح رصيده 16 نقطة.

ورصدت «الإمارات اليوم» عدداً من آراء جمهور الإمارات ومسؤولين بالرياضة الإماراتية عن أسباب خسارة المنتخب، واختلفت الآراء التي صبّت في مجملها نحو تحميل المدرب بينتو مسؤولية الخسارة، حيث أكد نائب رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية أحمد الكتبي، أن المنتخب ربما يكون أدى بشكل جيد في بعض أوقات المباراة مع إيران، لكن غياب الروح عن اللاعبين، هو السبب الرئيس في خسارة المنتخب، مشيراً إلى أن الأمل لايزال موجوداً في صعود المنتخب.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس ضاحية الحمرية، حميد آل علي: «المدرب مسؤول بشكل كامل عن خسارة المنتخب أمام إيران، الفرصة أصبحت صعبة، هذا المدرب توفرت له كل الإمكانات مع لاعبين مميزين، ونهدر أموالاً بالملايين ولكن لاتزال الأزمة مستمرة، المنتخب لم يقدّم أي شيء أمام إيران، الأداء كما هو، وخطة اللعب كما هي، المدرب لايزال لديه إصرار على إشراك اللاعبين البدلاء في أنديتهم مع المنتخب، الأمر أصبح صعباً».

وأشار نائب رئيس نادي الحمرية سابقاً، محمد الشامسي، إلى أن فرصة الصعود أصبحت صعبة، لكنها قائمة خصوصاً بعد فوز قطر وأوزبكستان. وأضاف: «في رأيي أنه لو كان مدرب مواطن موجوداً مع المنتخب لكان أفضل من المدرب الحالي بينتو، والدليل منتخب عُمان بقيادة وطنية وعاد من كوريا الجنوبية بنقطة التعادل». وتابع مشرف فريق الحمرية لكرة القدم سابقاً مايد المهيري: «عناد غريب من المدرب. لاعبون لا وجود لهم مع أنديتهم بالدوري ويلعبون مع المنتخب. الأمور فنية بحتة، الفرصة أصبحت صعبة، ولكن نتمنّى التوفيق».

من جهته، طالب المشجع الإماراتي ماجد الشامسي، بتغيير المدرب مباشرة بعد الخسارة أمام إيران، على حد تعبيره، إذا كان اتحاد الكرة يريد الصعود إلى كأس العالم. وقال: «المدرب كانت أمامه الفرصة كاملة بوجوده عامين في قيادة المنتخب، ولم نشاهد أي إضافة».