المنتخب يتوجه إلى الرياض الإثنين المقبل

عاد المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الدولة عقب خوض مباراته أمام إيران، أول من أمس، ضمن الجولة السابعة لحساب المجموعة الأولى في الدور الثالث من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، التي خسرها المنتخب بهدفين نظيفين ليتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الثالث خلف منتخبي إيران المتصدر بـ19 نقطة وأوزبكستان صاحب المركز الثاني برصيد 16 نقطة. ووفق برنامجه المقرر سيستكمل المنتخب معسكره الداخلي في دبي من خلال تدريبات يومية قبل أن يتوجه إلى العاصمة السعودية الرياض ظهر الإثنين ويتدرب مساء اليوم نفسه في الرياض، استعداداً لمواجهة نظيره المنتخب الكوري الشمالي الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الثامنة في هذه التصفيات، علماً بأن مباراة المنتخب أمام كوريا الشمالية ستُقام عند الساعة 10:15 مساء بتوقيت الإمارات على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

وينتظر أن يركّز الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، على معالجة الأخطاء والثغرات التي صاحبت مباراة المنتخب أمام إيران، وتسببت في الخسارة بهدفين نظيفين، والعمل على عدم تكرار هذه الأخطاء خلال مباراة كوريا الشمالية.

ويتوقع أيضاً أن يقوم بينتو بمشاهدة مباراة منتخب كوريا الشمالية الأخيرة أمام قطر، التي انتهت بفوز كبير للمنتخب القطري بخمسة أهداف مقابل هدف، وذلك بهدف الوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف المنتخب الكوري الشمالي قبل المواجهة المرتقبة معه.