استئناف مباراة الإمارات وإيران بعد توقف لدقائق نتيجة خلل في إنارة استاد آزادي

استؤنفت مباراة منتخب الإمارات الأول لكرة القدم مع المنتخب الإيراني ضمن مباريات المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 مؤخرا بعد توقف لفترة نتيجة خلل فني في إنارة استاد آزادي بالعاصمة الإيرانية طهران مساء اليوم.

وبعد انتهاء الزمن الأصلي للشوط الأول أعلن الحكم عن 29 دقيقة كزمن إضافي نتيجة لتوقف المباراة بسبب العطل الفني.