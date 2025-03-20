مشجعون: متفائلون بفوز «الأبيض» على إيران

كشف مشجعون للمنتخب الوطني عن تفاؤلهم بتحقيق نتيجة إيجابية أمام إيران، في المواجهة المرتقبة، اليوم، في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، على الرغم من انتقاد البعض لاختيارات مدرب المنتخب، البرتغالي بينتو، لعدد من اللاعبين البعيدين تماماً عن خوض المباريات مع فرقهم في دوري أدنوك للمحترفين، ولكنهم أشاروا إلى أمنياتهم بتحقيق حلم الوصول إلى المونديال للمرة الثانية في تاريخ الكرة الإماراتية بعد «إيطاليا 1990».

وقال المشجع عبدالعزيز محمد لـ«الإمارات اليوم»: «اللاعبون على قدر المسؤولية، وسيكونون عند حسن ظن الجمهور بهم، على الرغم من صعوبة المباراة، التي أتوقع أن يكسبها الأبيض 2-1، خصوصاً بعد ضم مجموعة جديدة من اللاعبين، مثل كايو لوكاس، الذي سيشكل إضافة قوية للفريق».

من جهته، وجّه المشجع علي حمد أسئلة عدة عن خيارات المدرب البرتغالي باولو بينتو، قائلاً: «الروح القتالية في أرض الملعب هي الأساس، ولكن المشكلة في عدد من اختيارات المدرب للاعبين! فلماذا لا يتم اختيار اللاعبين الجاهزين؟ كيف يستدعي بينتو لاعباً لم يلعب مع ناديه أي مباراة؟ بالتأكيد نتمنى التوفيق للمنتخب، ولكن يبقى نقاش كرة القدم في أنه يجب أن نعطي كل لاعب حقه».

بدوره، قال المشجع سالم خلفان: «لا نعرف ماذا يريد المدرب، وكيف يتعامل اللاعبون معه خلال التدريبات والمباريات، ربما لم يضم عدداً من اللاعبين المميزين، ولكن شهدت القائمة ضم لاعبين جدد ستكون لهم إضافة».

ويخوض المنتخب الوطني مواجهة من العيار الثقيل ضمن مباريات المجموعة الأولى من التصفيات، إذ يحتل المركز الثالث برصيد 10 نقاط، خلف منتخبَي إيران المتصدر بـ16 نقطة، وأوزبكستان الوصيف برصيد 13 نقطة.