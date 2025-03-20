الأردن يعوّل على التعمري أمام فلسطين

ستكون المباراة المرتقبة للمنتخب الأردني أمام ضيفه الفلسطيني، اليوم، ضمن الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026، فرصة مثالية للنجم، موسى التعمري، لاستعادة حسه التهديفي مع النشامى. ويعود التعمري، الذي خاض بقميص الأردن 78 مباراة دولية، سجل خلالها 22 هدفاً، للظهور في استاد عمان الدولي الذي يحتضن المباراة، بعد غياب دام نحو ستة أشهر، حين سجل آخر مرة مع النشامى في مرمى الكويت بالجولة الأولى من التصفيات الحالية 1-1. وحرمت الإصابة التعمري، الذي انتقل حديثاً من مونبلييه الفرنسي إلى رين، من المشاركة في ثلاث مباريات متتالية أمام فلسطين وكوريا الجنوبية وعُمان في الجولات الثانية والثالثة والرابعة من التصفيات.