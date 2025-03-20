«خامس الدوري» الأكثر صناعة للأهداف بفضل الأحبابي وكاكو

يتشارك نجما خط وسط فريق نادي العين، بندر الأحبابي وكاكو، في صدارة ترتيب اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف في دوري أدنوك للمحترفين، بعدما صنع كل منهما سبعة أهداف مع ختام الجولة الـ18.

وكان 127 لاعباً نجحوا في صناعة 263 هدفاً في الجولات الماضية، بينهم 12 لاعباً من العين، أكدوا امتلاك «الزعيم» مفاتيح لعب مهمة، على الرغم من احتلاله المركز الخامس على سلم الترتيب بـ29 نقطة، وهو ما أكدته إحصاءات رابطة دوري المحترفين الإماراتية، في اعتلاء العين قائمة «الفريق الأكثر صناعةً للأهداف» بإجمالي 30 تمريرة حاسمة.

في المقابل، برز 14 لاعباً في شباب الأهلي في صناعة الفارق لزملائهم، أبرزهم لاعب الوسط جويلهرم دا سيلفا (صنع ستة أهداف)، ليحتل على أثرها متصدر الترتيب العام للدوري برصيد 47 نقطة، مركز الوصافة في تصنيف الفريق الأكثر صناعة للأهداف بإجمالي (29 تمريرة حاسمة).

وأكد 14 لاعباً في الوحدة، أبرزهم لاعب الوسط أحمد نورالله (خمس تمريرات)، امتلاكهم الحلول على صعيد الخط الهجومي، ليمنح العنابي المركز الثالث في سلم الترتيب بإجمالي 31 نقطة، بجانب احتلاله المركز ذاته على صعيد الفريق الأكثر صناعةً للأهداف بإجمالي 24 تمريرة.

وتضمنت قائمة بطل ثنائية الموسم الماضي، فريق الوصل، 13 لاعباً نجحوا في صناعة الأهداف لزملائهم، يتقدمهم المهاجم علي صالح (أربع تمريرات)، ليؤكد التنوع في مفاتيح لعب «الإمبراطور» رغم احتلاله المركز السادس في سلم الترتيب (27 نقطة)، من خلال وجوده ضمن أندية المقدمة والمركز الرابع في تصنيف الأكثر صناعة للأهداف (23 تمريرة).

وجاء الشارقة استثناءً على صعيد قوائم الأكثر صناعة للأهداف، إذ رغم احتلال «الملك» وصافة الترتيب العام للدوري برصيد 40 نقطة، إلا أن قوائم «الملك» اقتصرت على تسعة لاعبين فقط نجحوا في صناعة الأهداف لزملائهم، يتقدمهم كايو لوكاس (خمس تمريرات)، فيما جاءت إحصاءات الفريق لتضعه في المركز السابع من حيث إجمالي صناعة الأهداف (20 تمريرة).

وأكدت إحصاءات الجزيرة والنصر العمل الجماعي الموجود في الفريقين، الذي أسهم في وجود «فخر أبوظبي» بالمركز الرابع في سلم الترتيب برصيد 30 نقطة، بفارق أربع نقاط عن «العميد» بالمركز السابع، إذ رغم اكتفاء مهاجم الجزيرة فينيسيوس ميلو بصناعة خمسة أهداف، غاب نجوم «العميد» عن المراكز الـ10 الأولى في القائمة، لتكشف تشكيلتا الفريقين على مدار الجولات الماضية، قدرات لاعبي كل منهما في صناعة 22 هدفاً.