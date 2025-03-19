القيادة العامة ودائرة الأراضي في نهائي "قدم" دورة عجمان الرياضية

تُختتم "الأربعاء" منافسات كرة القدم، ضمن الدورة الرياضية لحكومة عجمان التي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي، إذ يلتقي فريق القيادة العامة لشرطة عجمان مع فريق دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في العاشرة مساء.

ويسعى الفريقان إلى الفوز باللقب للمرة الأولى، حيث يعول القيادة العامة لشرطة عجمان على نجمه تياغو دوس سانتوس الذي أحرز 4 أهداف، بينما يعتمد دائرة الأراضي والتنظيم العقاري على لاعبه السيد محمد عبد الرازق الذي يمتلك 4 أهداف.

وكان فريق القيادة العامة لشرطة عجمان قد تأهل للمباراة النهائية بفوزه الكبير على هيئة النقل حامل اللقب في الدور نصف النهائي بثلاثية نظيفة، في حين ضمن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري تأهله بانتصاره الصعب على الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان بركلات الترجيح 4-3 بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.