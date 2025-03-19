«الأولمبي» يفتتح مشواره في بطولة غرب آسيا بلقاء البحرين اليوم

يلتقي المنتخب الوطني الأولمبي مع نظيره البحريني، في الثامنة والنصف من مساء اليوم، «بتوقيت الإمارات»، على استاد السيب الرياضي، ضمن مباريات الدور الأول لبطولة غرب آسيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها سلطنة عُمان من 19 إلى 25 مارس الجاري.

وكانت بعثة المنتخب الأولمبي وصلت إلى العاصمة العُمانية مسقط، يوم الأحد الماضي، وأدى المنتخب حصتين تدريبيتين بمشاركة جميع اللاعبين، وهم: سعيد المقدمي، عدلي حاتم، علي عبدالله الصفار، مرزوق راشد البدواوي، مبارك بني زامة، منصور المنهالي، خميس المنصوري، يوسف المرزوقي، زايد خميس، منصور البلوشي، حمدان باسويدان، جمال السعدي، عبدالعزيز الشريفي، سولومون سوسو، علي عبدالعزيز، سيف المنهالي، مطر زعل، حازم محمد، أنطوني خياط، محمد خليل، عيد الحمادي، مايد الكاس، سيف سالم، غيث عبدالله، يانيك مولر، عيسى خلفان وجونيور ندياي.

ويُشارك في بطولة غرب آسيا ثمانية منتخبات: الإمارات، وعُمان، والأردن، والبحرين، والسعودية، وسورية، ولبنان والكويت، وتم توزيعها على أربع مجموعات بواقع منتخبين في كل مجموعة، حيث يوجد المنتخب الوطني في المجموعة الثانية مع منتخب البحرين.

وبحسب نظام البطولة، يلتقي منتخبا كل مجموعة في مباراة واحدة بينهما بالدور الأول، وتتأهل المنتخبات الأربعة الفائزة من هذه المواجهات إلى الدور قبل النهائي، ومن ثم ينتقل الفائزان إلى المباراة النهائية، بينما تلعب المنتخبات الخاسرة في المباريات التي تحدد المراكز من الثالث إلى الثامن.

وتُقام مباريات الدور الثاني يوم السبت المقبل، حيثُ يلتقي الفائز من مجموعة منتخبنا (الثانية) مع الفائز من المجموعة الأولى (عُمان أو السعودية) في الدور قبل النهائي، بينما يلعب الخاسران ضمن مباريات تحديد المراكز من الثالث إلى الثامن.