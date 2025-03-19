شباب الأهلي يقسو على الشارقة بثلاثية في كأس المحترفين

حقق شباب الأهلي انتصارا ثمينًا ومهما بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على حساب مستضيفه فريق الشارقة في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على استاد الشارقة، ضمن ذهاب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم، ليضع بذلك «فرسان دبي» قدماً في نهائي المسابقة.

وقد ظهر شباب الأهلي خلال اللقاء بصورة قوية ومغايرة تماما للمواجهتين السابقتين اللتين جمعاه بالشارقة في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، إذ سيطر لاعبوه على مجريات اللقاء وكانوا الطرف الأفضل مقارنةً بأصحاب الأرض، الذين افتقدوا مجموعة من اللاعبين الذين التحقوا بالمنتخب الوطني، وفي مقدمتهم كايو لوكاس.

وبالعودة إلى المباراة، لم يمنح شباب الأهلي أصحاب الأرض الكثير من الفرص للوصول إلى شباكهم، إذ نجح لاعبه رينان فيكتور في إحراز هدف التقدم في الدقيقة 11 برأسية من داخل منطقة الجزاء، رغم المسافة البعيدة. وفتح الهدف شهية «الفرسان»، الذين عادوا وسجلوا الهدف الثاني في الدقيقة 22 عبر اللاعب ماتيوس ليما، الذي تابع الكرة المرتدة من الحارس عادل الحوسني.

ومع مرور الوقت، دخل أصحاب الأرض أجواء اللقاء ببعض الفرص، التي ترجم عثمان كمارا إحداها إلى هدف في الدقيقة 40 بضربة رأسية، إلا أن الضيوف تماسكوا سريعاً، وعاد رينان فيكتور ليسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لشباب الأهلي في الدقيقة 3+45، بكرة رأسية مماثلة لهدفه الأول.

وشهد الشوط الثاني عددًا من الهجمات المتبادلة على المرميين، أخطرها تسديدة مؤنس دبور التي اصطدمت في القائم في الدقيقة 90، لتستمر النتيجة دون أي تغيير، بتفوق شباب الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف للشارقة، وهو ما سيرفع من درجة التنافس في لقاء الإياب.

وتتجدد المواجهة بين الفريقين يوم الأحد المقبل على استاد راشد في دبي، في لقاء سيدخله شباب الأهلي بأريحية كبيرة، مستفيدين من نتيجة الذهاب، بينما سيكون الشارقة مطالباً بتحقيق الفوز فقط، وبفارق ثلاثة أهداف للعبور إلى النهائي.

وكانت مواجهة الذهاب الأخرى، التي أقيمت مساء أول من أمس، شهدت انتصار الوصل بهدف نظيف على حساب الجزيرة، ومن المقرر أن يتجدد الصراع بينهما يوم السبت على استاد محمد بن زايد.