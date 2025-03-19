إيريك أبيدال يرغب في استبدال مدرب نادي الوصل

قال مدرب الوصل، الصربي ميلوش ميلوييفيتش، إنه مستعد لأي قرار يتخذه «الإمبراطور» بشأن مستقبله مع الفريق في الموسم المقبل، كاشفاً أن النادي تعاقد مع مدير رياضي جديد، هو الفرنسي إيريك أبيدال، مبيناً أن الأخير يرغب في التعاقد مع مدرب جديد بدلاً منه.

وأوضح ميلوش في تصريحات صحافية، عقب فوز الوصل على الجزيرة بهدف دون رد، أول من أمس، في ذهاب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، أنه سيجتمع مع المدير الرياضي لمناقشة مستقبله مع النادي.

وأضاف: «أحصل على احترام وتقدير بشكل أكبر من الذي أحصل عليه داخل النادي، وبالنسبة لي ليس لدي مشكلة في حال لم أستمر مع النادي، وإذا لم أكن موضع ترحيب بشأن بقائي هنا».

وتابع: «هذه هي طبيعة وظيفة المدرب، حيث يتغير موقفه من مباراة إلى أخرى، أحياناً يصبح مدرباً عظيماً، ثم في المباراة التالية يتم انتقاده».

وأردف: «بالنسبة لي أنا سعيد جداً مع الوصل، وأحب النادي والجمهور، حيث إن لدي ذكريات جميلة مع الفريق، ودولة الإمارات بشكل عام، وهو ما سأحمله معي في حال عدم استمراري مع النادي».

في المقابل، أشاد المدرب الصربي بفوز الوصل على الجزيرة، وقال: «حققنا انتصاراً مهماً، ولكن لدينا مباراة أخرى يجب أن نقدم خلالها كل ما لدينا الأسبوع المقبل، حيث إنها لن تكون سهلة، وعلينا أن نكون في كامل تركيزنا حتى نحصل على بطاقة التأهل إلى نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي».