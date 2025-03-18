ميسي يغيب عن قائمة منتخب الأرجنتين

يغيب النجم ليونيل ميسي عن تشكيلة المنتخب الأرجنتيني لخوض الجولتين المقبلتين من تصفيات كأس العالم 2026، بحسب التشكيلة التي أعلنها اتحاد الكرة، أمس.

وخاض ميسي (37 عاماً) المباراة الأخيرة لإنتر ميامي الأميركي، أول من أمس، ضمن الدوري الأميركي وسجل هدفاً، إلا أن التقارير أشارت إلى أنه يعاني آلاماً عضلية، لذلك فضل المدرب، ليونيل سكالوني، إراحته خلال النافذة الدولية المقبلة، حيث تُواجه الأرجنتين الأوروغواي يوم الجمعة المقبل في مونتيفيديو، والبرازيل بعد أربعة أيام في بوينوس آيريس، وتتصدر الأرجنتين التصفيات برصيد (25 نقطة) من 12 مباراة، متفوقة على الأوروغواي (20 نقطة)، والإكوادور وكولومبيا (19 نقطة).