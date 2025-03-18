نصف نهائي «كأس منصور بن زايد» اليوم

تقام، مساء اليوم، مباراتا نصف نهائي كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2025، الأولى تجمع فريقَي دائرة القضاء مع مدارس الإمارات الوطنية، والثانية بين فريقَي مكتب الأمين العام مع مكتب شؤون المواطنين والمجتمع، وذلك على ملعب فندق قصر الإمارات بأبوظبي.

وأقيمت مباريات دور الثمانية، أول من أمس، إذ تأهل فريق دائرة القضاء للمربع الذهبي بعد فوزه بركلات الترجيح 6-5 على فريق مكتب الشؤون الخاصة بعد التعادل في الوقت الأصلي 2-2، وكان فريق دائرة القضاء قد تقدم في الشوط الأول عن طريق فرانك كواكو وإبراهيما باجي، قبل أن يعود مكتب الشؤون الخاصة في الشوط الثاني عن طريق حمزة أوديب وإسلام خالد، لكن ركلات الترجيح ابتسمت لوصيف النسخة الماضية.

بينما تمكن فريق مدارس الإمارات الوطنية من حجز مقعده في المربع الذهبي عقب فوزه بهدف نظيف على قطاع المشاريع الهندسية والفنية، أحرزه محروس إبراهيم في بداية الشوط الأول.

كما قادت ركلات الترجيح فريق مكتب الأمين العام إلى دور الأربعة على حساب فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية، بعدما تعادل الفريقان في الزمن الأصلي للمباراة بهدف لمثله، حيث افتتح الأرشيف والمكتبة الوطنية التسجيل عبر هدافه يوسف أكيوض، وأدرك أحمد يوسف التعادل لمكتب الأمين العام.

في الوقت الذي أكمل مكتب شؤون المواطنين والمجتمع عقد نصف النهائي، عقب تغلبه بهدفين لهدف على قطاع الشؤون المالية والمشتريات، عن طريق أحمد سعيد وأحمد سليمان، بينما سجل هدف قطاع الشؤون المالية والمشتريات أسامة محمد.

وتأهلت الفرق الأربعة التي تصدرت مرحلة المجموعات إلى المربع الذهبي للبطولة، التي انطلقت في الثاني من مارس الجاري، بمشاركة 16 فريقاً، وسيقام النهائي، مساء بعد غد، على ملعب فندق قصر الإمارات الذي يحتضن جميع المنافسات.

وشهدت مواجهات ربع النهائي حضوراً جماهيرياً مميزاً، وامتلأت المدرجات وسط إجراءات تنظيمية سهلة وميسرة من قبل اللجنة المنظمة للبطولة.

وكانت اللجنة المنظمة قد رصدت جوائز قيمة للحضور وسط أجواء رمضانية مميزة، وتم إجراء مسابقات رياضية للجماهير، مع توفير منطقة مخصصة للمشروبات الساخنة والباردة والوجبات الخفيفة التي تقدم مجاناً، إضافة إلى توفير ألعاب ترفيهية تجمع المشجعين ومختلف فئات المجتمع في منطقة «فان زون»، وتستمر الأنشطة المصاحبة للبطولة في المربع الذهبي والنهائي، يومي الثلاثاء والخميس، ووجهت اللجنة المنظمة الدعوة إلى الجميع للحضور والاستمتاع بالأجواء الترفيهية التي تناسب جميع أفراد الأسرة.