الشارقة يفوز على دبا الحصن ويتصدر دوري اليد

دشّن فريق كرة اليد بنادي الشارقة الولاية الرابعة لمدربه، الجزائري سفيان حيواني، بالفوز على مضيفه دبا الحصن بنتيجة (33-29)، أول أمن أمس، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة لبطولة الدوري.

وفي التوقيت ذاته، نجح شباب الأهلي في تحقيق انتصارٍ صعب على ضيفه مليحة بفارق هدف (33-32)، في لقاء مؤجل لحساب الجولة 11.

وأعلن الشارقة، الأسبوع الماضي، عودة مدربه الجزائري سفيان حيواني، ليحل بدلاً من المدرب المصري محمد كشك. وسبق لسفيان تدريب الشارقة في ثلاث فترات سابقة بين 2015 و2023.

وتصدر الشارقة الترتيب العام برصيد 23 نقطة، بفارق نقطتين عن مليحة والنصر المتشاركين في المركز الثاني، وتقدم شباب الأهلي للمركز الرابع برصيد 20 نقطة، مع بقاء مباراتين مؤجلتين، وحافظ دبا الحصن على مركزه الخامس برصيد 16 نقطة، وبقاء مباراتين مؤجلتين لديه، كما حافظ الوصل والوحدة على مركزيهما السادس والسابع بـ14 وتسع نقاط على التوالي.

يذكر أن المشاركات الخارجية لكل من أندية الشارقة ودبا الحصن وشباب الأهلي ومليحة، كانت وراء تأجيل سبع مباريات في الدور التمهيدي.