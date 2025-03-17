ثلث الألمان يفكرون في تغيير وظائفهم بسبب الإيجارات

أظهرت دراسة حديثة أن ارتفاع الإيجارات في المدن الألمانية الكبيرة يشكل عائقاً أمام الشركات في سعيها للحصول على عمال مهرة.

وبحسب الدراسة، التي أجرتها شركة الاستشارات الإدارية «برايس ووترهاوس كوبرز»، يرى كثير من الألمان أن ارتفاع أسعار السكن يشكل عبئاً كبيراً للحياة في المدن الكبرى، ويصل الأمر إلى حد أن ثلثهم يفكرون في تغيير وظائفهم بسبب ارتفاع الإيجارات، كما غيرت نسبة أقل من الألمان وظائفها بالفعل، بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات في المدن الكبرى.

ومن أجل الدراسة تم استطلاع آراء 4000 شخص يعملون في 12 مدينة كبرى.

وأظهر الاستطلاع أن الأغلبية العظمى من الألمان يصنفون الحياة في المدينة الكبيرة بأنها ممتعة، لما توفره من إمكانات للتسوق، والعروض الثقافية، وفرص العمل، فيما أعرب ثلثا المشاركين عن عدم رضاهم عن الإيجارات.