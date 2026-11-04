الإضاءة المناسبة تُضفي جمالاً على مائدة الطعام

أفاد خبراء ألمان بأنه يمكن، من خلال الإضاءة المناسبة، إضفاء لمسة جمالية على موائد الطعام، لاسيما في الولائم، إذ تعمل على تسليط الضوء على الأطباق المميزة.

وأوضحت مبادرة «ليشت.دي» الألمانية، المتخصصة في الإضاءة، أنه ينبغي مراعاة ما يسمى «مؤشر تجسيد اللون» لمصدر الضوء فوق مائدة الطعام، وهو مقياس لمدى دقة ظهور الألوان الطبيعية تحت الضوء الاصطناعي، وينبغي ترك مسافة كافية تبلغ نحو 60 سنتيمتراً بين المصابيح المتدلية وسطح الطاولة، لضمان رؤية الجالسين بعضهم بعضاً بوضوح، وتعد المصابيح ذات الأغطية المستديرة مناسبة للطاولات المستديرة، بينما يُفضل اختيار مصابيح طولية للطاولات المستطيلة.