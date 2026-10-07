راكب من الطائرة إلى المصحة النفسية.. هذا ما فعله بالباب خلال الرحلة

قالت الشرطة الألمانية اليوم (الثلاثاء) إن أحد الركاب هز مقبض باب الطائرة بشكل متكرر خلال رحلة لشركة لوفتهانزا من بوجوتا إلى فرانكفورت.

وتردد أن الرجل (33 عاماً) عبث بمقبض الباب مرات عدة، وتجاهل طلبات طاقم الطائرة بالتوقف.

وفي النهاية تدخل أفراد الطاقم واثنان من الركاب وسيطروا على الوضع. وبعد هبوط الطائرة في فرانكفورت، تم اعتقال الرجل ونقله إلى مصحة نفسية بسبب حالته. كما تردد أنه تم اتخاذ إجراءات جنائية ضده للاشتباه في تعريض الحركة الجوية للخطر.

وأكدت «لوفتهانزا» وقوع الحادث لكنها رفضت تقديم مزيد من التفاصيل.

وقالت متحدثة باسم الشركة إن الطاقم اتخذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار الرحلة كما هو مقرر.

ووقع الحادث على متن الرحلة «ال اتش 543» التي هبطت في فرانكفورت أول من أمس (الاثنين).