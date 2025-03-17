«سلة شباب الأهلي» تطرق باب النهائي الخليجي في «ســوبــر غـــرب آسيا»

يحلّ فريق شباب الأهلي لكرة السلة الساعة 11 من مساء اليوم ضيفاً على المنامة البحريني، في إياب الدور نصف النهائي لدوري سوبر غرب آسيا عن المنطقة الخليجية، ويتطلع «فرسان دبي» لتكرار الفوز وبلوغ النهائي للمرة الأولى، فيما يرغب أصحاب الضيافة في ردّ اعتبار خسارتهم ذهاباً في دبي بنتيجة (104-91)، الأسبوع الماضي.

ويتكل شباب الأهلي على خدمات مدربه الصربي ميودراغ بيريسيتش، الذي سبق له أن قاد المنامة في 2016 لتحقيق كأس السوبر البحريني لكرة السلة.

وتبدو حظوظ شباب الأهلي قوية في العودة من المنامة بانتصارٍ مستحق، إذ يمتلك الكثير من عناصر التفوق، وهو ما ظهر في مباراة الذهاب، سواء على صعيد قوة الاختراقات والتسجيل تحت سلة الخصم وتسجيل نسب نجاح بلغت 59.6% عن الرميات الثنائية، أو على صعيد معدل النجاح في الرميات الحرة الذي بلغ 79%.

ويعوّل شباب الأهلي على مجموعة من عناصره المنسجمة، يتقدمهم صانع الألعاب الأميركي ديشوند واشنطن الذي سجل ذهاباً (الثلاثية المزدوجة)، بإنهاء المباراة برصيد 25 نقطة، و11 محاولة التقاط ناجح للكرة عن السلة، و10 تمريرات حاسمة، ومن خلفه الدولي قيس عمر الذي سجل 19 نقطة، وست التقاطات ناجحة للكرات عن السلة، إضافة إلى المساهمة الكبيرة للاعبين القادمين من دكة البدلاء الذين نجحوا في تسجيل 20 نقطة، مقارنة بـ17 نقطة للاعبي دكة المنامة.