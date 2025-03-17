أول مواجهة إقصائية تجمع الوصل والجزيرة في كأس المحترفين

تتجه الأنظار، في الساعة 10 من مساء اليوم، نحو استاد زعبيل، الذي سيكون مسرحاً لمواجهة القمة المُنتظرة بين الوصل وضيفه الجزيرة، في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم).

ويظهر أصحاب الأرض في هذا الدور للمرة الثامنة في تاريخهم، في حين أن الضيوف يشاركون في «المربع الذهبي» للمرة العاشرة بالتساوي مع شباب الأهلي، ما يُضفي طابعاً تنافسياً كبيراً على هذه المواجهة.

ويسعى«الإمبراطور» بقيادة فابيو ليما وعلي صالح وجواو بيدرو إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، تمهيداً لضمان تأهله إلى المباراة النهائية والاقتراب من تحقيق أول لقب له في البطولة.

وفي المقابل، يأمل الجزيرة الذي سبق له الفوز باللقب مرة واحدة في نسخة 2009-2010، استعادة أمجاده، وإضافة لقب جديد إلى سجله، متسلحاً بالنجوم محمد النني ونبيل فقير ورامون ميريز.

وستكون مواجهة اليوم الأولى التي يلتقي فيها الفريقان في الأدوار الإقصائية من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، لكنها في الوقت نفسه تُشكل اختباراً مهماً للطرفين، حيث يسعى كل منهما لتثبيت أقدامه في المنافسة على اللقب، في ظل الرغبة الكبيرة للوصول إلى المباراة النهائية.

ومن الناحية الإحصائية، فقد خاض الوصل 115 مباراة في تاريخه بالبطولة، حقق الفوز في 52 مباراة، بنسبة فوز 45%، وتعادل في 24، وخسر 39 مباراة، وسجل الفريق 182 هدفاً، بينما استقبلت شباكه 172 هدفاً.

أما الجزيرة، فقد لعب في 118 مباراة، فاز في 51 مباراة، وتعادل في 30، وخسر 37 مباراة، وسجل 217 هدفاً، بينما تلقت شباكه 169 هدفاً.