نوريس يكسب جائزة أستراليا للفورمولا 1

حافظ البريطاني لاندو نوريس على رباطة جأشه بعد سباق عكرته الأمطار والحوادث، فأحرز جائزة أستراليا الكبرى الافتتاحية لموسم الفورمولا 1، متفوقاً، أمس، على بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن، فيما حلّ البريطاني لويس هاميلتون عاشراً في سباقه الأول على متن فيراري.

وتفوق نوريس (ماكلارين)، وصيف الموسم الماضي، على سائق ريد بول بفارق تسعة أعشار من الثانية، فيما حل البريطاني الآخر جورج راسل (مرسيدس) في المركز الثالث بفارق ثماني ثوان.