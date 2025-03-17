«القوع» بطل البادل في «تحدي حفيت»

حصد فريق «القوع» لقب بطولة البادل بعد فوزه في المباراة النهائية على العامرة بنتيجة 9-4، في اللقاء الذي أقيم، أول من أمس، على ملاعب البادل بمحيط استاد هزاع بن زايد، ضمن تحدي حفيت الرياضي.

وقاد فريق القوع، اللاعبان ناصر الكتبي ومؤيد سالم، إذ قدما أداءً متميزاً قادهما إلى حصد اللقب وسط أجواء حماسية أمام فريق العامرة بقيادة رامي يسلم، لاعب نادي العين السابق، وزميله سعيد الجابري، في مباراة قوية خطفت الأضواء.

وشهد ملعب كرة السلة في استاد طحنون بن محمد بالقطارة، ختام تحدي حفيت الرياضي لكرة السلة، الذي شهد تنافساً قوياً في فئتي الرجال والشباب.

وحقق فريق سبلاش سكواد لقب فئة الرجال بعد أداء مميز، بينما جاء تريم هاوس وصيفاً، وحل يونايتد هوبرز في المركز الثالث، أما في فئة الشباب، فقد توج فريق لاست دانس باللقب، متفوقاً على أكاديمية دي أيه بيرال التي جاءت في المركز الثاني، فيما حل الجبل الأسود ثالثاً.

من جهة أخرى، عقدت اللجنة العليا المنظمة لتحدي حفيت اجتماعها، أمس، برئاسة سالم الكتبي، وحضور مدير البطولة الرئيس التنفيذي لشركة نادي العين لكرة القدم، راشد عبدالله، لمناقشة تقارير الأداء في مختلف المواقع والأحياء السكنية التي استضافت البطولة عبر 23 رياضة.