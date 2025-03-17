بلال يوسف: رمضان فرصة للطاعة والرحمة والجلوس مع العائلة

أكد لاعب عجمان، بلال يوسف، أن شهر رمضان فرصة للجلوس مع العائلة والطاعة والرحمة، خصوصاً أنها المرة الأولى منذ سنوات التي لا يخوض فيها الفريق مباريات خلال الشهر الفضيل، ما يساعد اللاعبين على العطاء أكثر بعد العودة إلى المنافسات.

وخاض «البرتقالي» آخر مبارياته الرسمية، في 27 فبراير الماضي (قبل شهر رمضان بيومين)، وفاز فيها على النصر بهدفين لهدف في دوري أدنوك للمحترفين، وبعدها حصل على راحة تامة من التدريبات لمدة أسبوع، وفيها سافر جميع اللاعبين المحترفين، ومنهم اللاعب البحريني، علي مدن، واللاعب المغربي، وليد أزارو، قبل أن يعود الفريق إلى التدريبات اليومية تمهيداً لاستئناف الدوري، ومواجهة فريق الوصل في الجولة 19.

وقال بلال يوسف لـ«الإمارات اليوم»: «للمرة الأولى لا نخوض مباريات طوال شهر كامل، وتزامن ذلك مع رمضان شهر الخير والعبادة، وإن شاء الله نستفيد من ذلك في الطاعة والرحمة وقراءة القرآن، والتركيز أكثر مع الأبناء، ونعطي كل الأشياء الإيجابية التي قد يُحرم منها أبناؤنا في بعض الأوقات، بسبب ضغط المباريات والمعسكرات والسفر الخارجي».

ويحتل عجمان المركز الثامن في الدوري برصيد 25 نقطة، متأخراً بفارق 22 نقطة عن شباب الأهلي المتصدر، وست نقاط فقط عن المنافسة على أحد المراكز الأربعة الأولى، إذ يحتل الوحدة المركز الثالث برصيد 31 نقطة.

وقال بلال يوسف: «إن عجمان يبحث خلال الموسم عن التقدم في جدول الترتيب، خصوصاً بعد تحسن النتائج بشكل كبير، إذ يتميز الفريق بطريقته المعروفة التي يعتمد فيها على التكتل الدفاعي والتحول الهجومي السريع، وهذه قوة عجمان التي تخلق فرصاً كثيرة أمام أي فريق، وربما لم تستغل بشكل جيد».

وأوضح: «نطمح إلى التقدم أكثر في جدول الترتيب، خصوصاً أن فارق النقاط ليس كبيراً بين فرق المقدمة، وسنبحث عن الفوز في كل مباراة ونعطي كل ما لدينا، ونحصد النقاط، ومنها نتقدم إلى مركز متقدم أكثر في جدول الترتيب، وهو ما حدث أمام النصر في آخر مباريات الفريق في الدوري، ونجحنا في ذلك».

وعن طريقة لعب عجمان، وإعطاء الفرصة للفرق الأخرى للاستحواذ، قال بلال يوسف: «هذا قد يكون أمراً طبيعياً، الكل يعرف قوة عجمان في التكتل الدفاعي، واللعب على الهجوم المعاكس السريع، ونجحنا في ذلك كثيراً، بل وعلى سبيل المثال في مباراة النصر الأخيرة حصل الفريق على فرص كثيرة ولم تستغل، ولكن يبقى الأهم هو تحقيق الفوز في المباراة وحصد النقاط الثلاث».

وتابع: «عجمان تعرض في بداية الموسم لظروف صعبة، بسبب الإصابات والغيابات بداعي الإيقاف وخلاف ذلك، ولكن مع اكتمال الصفوف، أعتقد أن الفريق أصبح في مركز أفضل، ويتناسب مع طموح النادي حالياً، ونبحث عن مركز أفضل في ما تبقى من مباريات الموسم المقبلة».

بلال يوسف:

. عجمان تعرّض في بداية الموسم لظروف صعبة بسبب الإصابات والغيابات.

. نطمح إلى التقدم أكثر في جدول الترتيب.. وفارق النقاط مع فرق المقدمة ليس كبيراً.