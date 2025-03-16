القوع يحصد لقب البادل في تحدي حفيت الرياضي

حصد فريق القوع لقب بطولة البادل بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق العامرة بنتيجة 9-4، في اللقاء الذي أقيم مساء أمس على ملاعب البادل بمحيط إستاد هزاع بن زايد ضمن تحدي حفيت الرياضي.

وقاد فريق القوع اللاعبان ناصر الكتبي ومؤيد سالم، حيث قدما أداءً متميزًا قادهما إلى حصد اللقب وسط أجواء حماسية. وعلى الجانب الآخر، تألق فريق العامرة بقيادة رامي يسلم، لاعب نادي العين السابق، وزميله سعيد الجابري، حيث قدما مباراة قوية جذبت اهتمام الجماهير واستحسان المتابعين.

على صعيد آخر وفي أجواء جماهيرية حاشدة، شهد ملعب كرة السلة في إستاد طحنون بن محمد بالقطارة ختام تحدي حفيت الرياضي لكرة السلة، الذي شهد تنافساً قوياً في فئتي الرجال والشباب.

وحقق فريق سبلاش سكواد لقب فئة الرجال بعد أداء مميز، بينما جاء تريم هاوس وصيفاً، وحل يونايتد هوبرز في المركز الثالث. أما في فئة الشباب، فقد توج فريق لاست دانس باللقب، متفوقًا على أكاديمية دي أيه بيرال التي جاءت في المركز الثاني، فيما حل الجبل الأسود ثالثًا.

وفي جانب مختلف، عقدت اللجنة العليا المنظمة لتحدي حفيت الرياضي اجتماعها الدوري مساء أمس في إستاد هزاع بن زايد، برئاسة سالم بن حضيرم الكتبي، وحضور راشد عبدالله، مدير البطولة، الرئيس التنفيذي لشركة نادي العين لكرة القدم، إلى جانب رؤساء اللجان التنظيمية، وذلك لمناقشة تقارير الأداء في مختلف المواقع والأحياء السكنية التي استضافت منافسات البطولة عبر 23 رياضة مختلفة.

واطلع الاجتماع على آخر التحضيرات للحفل الختامي للبطولة، المقرر إقامته مساء الثلاثاء في ساحة مبنى بلدية مدينة العين، والذي سيتضمن عروضاً ضوئية مبهرة بالألعاب النارية والليزر، ليكون ختاماً يليق بحجم الحدث الرياضي الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة.