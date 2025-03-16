استاد آل مكتوم يستضيف «ودية» الكويت والصين

يستضيف استاد آل مكتوم بنادي النصر في الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم مباراة ودية دولية بين الكويت والصين، ضمن تحضيرات المنتخبين لخوض مباراتي الجولتين السابعة والثامنة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويخوض «الأزرق» الكويتي مواجهة فلسطين، الخميس المقبل، على استاد عمّان في الأردن، قبل مواجهة كوريا الجنوبية في سيؤول 25 الشهر الجاري، ضمن المجموعة الثانية في الدور الثالث والحاسم من التصفيات، فيما يتأهب الصين لمباراتيه أمام السعودية وأستراليا على التوالي في المجموعة الثالثة.

وخاض المنتخب الكويتي، أمس، تدريبه الرئيس استعداداً للمباراة في استاد حميد الطاير بنادي النصر، ومن المتوقع أن تكون المباراة الودية مغلقة، وفقاً لطلب المنتخبين.