سبيت خاطر: كارتابيا وسردار خيبا التوقعات في «كلاسيكو الإمارات» الآسيوي

أكد المحلل الرياضي سبيت خاطر أن الشارقة استحق التأهل إلى نصف نهائي «دوري أبطال آسيا 2»، بعد فوزه على شباب الأهلي بركلات الترجيح في دور الثمانية، مشيراً إلى أن سردار أزمون وفيدريكو كارتابيا خيبا التوقعات مع «الفرسان» في «كلاسيكو الإمارات» القاري.

وقال سبيت خاطر، لـ«الإمارات اليوم»، إن الشارقة برهن على توقعاته قبل اللقاء، موضحاً: «لقد توقعت قبل مباراتي الفريقين أن الشارقة يمتلك الأفضل، رغم الترشيحات العديدة التي كانت في مصلحة شباب الأهلي، ولكن على أرض الواقع بالفعل (الملك) كان الأفضل في المباراتين، واستحق التأهل إلى نصف النهائي».

وعن سبب تفوق الشارقة، قال: «الرغبة كانت لديه أكبر من شباب الأهلي، رغم أن (الفرسان) أيضاً بالتأكيد كان يرغب في تحقيق الفوز والاستمرار في البطولة القارية، ولكن الشارقة كان الأكثر تركيزاً، وتفوق في المباراتين في الوقت الذي كان فيه كل مرة يعد شباب الأهلي المرشح الأبرز للفوز».

وأضاف: «قد يكون امتلاك شباب الأهلي فرصة المنافسة على ألقاب أكثر من بطولة بتأهله إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة، ونصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وتصدره لائحة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، أسهم في استرخاء اللاعبين، وعدم ظهورهم بالمستوى المتوقع منهم في مباراتي الفريق في دوري أبطال آسيا 2».

وأشاد لاعب المنتخب الوطني والعين والجزيرة السابق بالمدرب الروماني أولاريو كوزمين، وقال: «نجح كوزمين في فرض خطته خلال المباراتين، وتفوق في الجوانب كافة على المدرب باولو سوزا، ولاشك في أن المدرب الروماني من أهم أسباب صعود الشارقة إلى نصف النهائي».

ورداً على سؤال حول أفضل اللاعبين في فريق الشارقة، قال: «هناك أكثر من لاعب تألق بشكل لافت، مثل كايو لوكاس، وماركوس ميلوني، وعادل تاعرابت الذي يعد من أبرز الصفقات الناجحة في فترة الانتقالات الشتوية، بينما أرى أن عادل الحوسني هو الأفضل، خصوصاً في لقاء الإياب، حيث كان الرقم الصعب والسبب الأساسي في تأهل الشارقة بتصديه للعديد من الفرص الخطرة من شباب الأهلي».

في المقابل، أشار سبيت خاطر إلى أبرز اللاعبين الذين خيبوا التوقعات في شباب الأهلي، وقال: «منظومة العمل بشكل عام في الفريق لم تكن جيدة، ولكن إذا تحدثنا عن اللاعبين الذين خيبوا التوقعات، أرى أن فيدريكو كارتابيا وسردار أزمون هما الأبرز، خصوصاً أنه كان من المتوقع منهما الظهور بشكل أفضل، لأنهما مؤثران بشكل كبير في منظومة الفريق وقيادة الهجمات التي تأثرت بعدم نجاحهما في التعامل مع قوة دفاع الشارقة».

وشدد اللاعب الفائز بلقب دوري أبطال آسيا مع نادي العين على أن نتيجة المباراتين ستؤثر في المباريات الثلاث المقبلة بين الفريقين. وقال: «الشارقة سيحصل على دفعة معنوية كبيرة في مباراتي الفريقين بنصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى جانب مواجهتهما في الدوري، حيث إن الفريق سيحصل على جوانب إيجابية وثقة كبيرة في التعامل مع هذه المباريات، أما شباب الأهلي فسيكون لديه الحافز الأكبر للتعويض، وأرى أنه من الصعب أن يخسر مرتين متتاليتين».

واختتم سبيت خاطر تصريحاته بالحديث عن حظوظ الشارقة في المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا 2، وقال: «أرى أن حظوظ الفريق كبيرة في نيل اللقب، خصوصاً إذا واصل اللعب بالانضباط نفسه الذي لعب به أمام شباب الأهلي، وأتمنى أن يستمر الفريق في الظهور بشكل جيد، والفوز بالكأس لكرة الإمارات».