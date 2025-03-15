الوصل يتخطى الوحدة في «فاصلة» دوري السلة

احتاج فريق السلة في نادي الوصل إلى شوطين إضافيين، لتحقيق الفوز على ضيفه الوحدة بنتيجة (112-111)، في المباراة الثالثة والفاصلة التي جمعتهما أول من أمس، في الدور ربع النهائي من دوري السلة، وانتهى وقتها الأصلي بالتعادل (85-85)، واستمر التعادل مع نهاية الشوط الإضافي الأول (96-96)، قبل أن يأتي الحسم في الشوط الإضافي الثاني.

واحتاج الفريقان لخوض مواجهة ثالثة فاصلة، بعد فوز الوصل في الخامس من الشهر الجاري في لقاء الذهاب بنتيجة (86-79)، ونجاح الوحدة في ردّ اعتباره في الثامن من هذا الشهر بلقاء الإياب (93-78).

وتأهل الوصل للقاء البطائح في 18 الشهر الجاري في ختام الدور ربع النهائي، لتحديد هوية الفريق الرابع المكمل لأضلاع الدور نصف النهائي، ومرافقة شباب الأهلي والنصر والشارقة، التي حجزت مقاعدها وفق نظام البطولة وبطاقات تأهلها المبكر بحلولها بختام الدور التمهيدي منتصف يناير الماضي بالمراكز الثلاثة الأولى.