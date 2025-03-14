«الأبيض» يؤدي مرانه اليوم بصفوف مكتملة

يؤدي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اليوم، خلال معسكره الداخلي في منطقة جبل علي في دبي، مراناً بصفوف مكتملة، وذلك بعد انضمام لاعبي شباب الأهلي والشارقة والوصل والنصر إلى تجمع «الأبيض»، عقب انتهاء مشاركتهم مع فرقهم في البطولات الخارجية.

ويأتي التجمع الحالي للمنتخب في إطار استعداداته لمباراتَي إيران وكوريا الشمالية، المقررتين يومَي 20 و25 الجاري توالياً، ضمن الجولتين السابعة والثامنة لحساب المجموعة الأولى في الدور الثالث للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، إذ سيلعب «الأبيض» أمام المنتخب الإيراني على استاد آزادي في العاصمة طهران، فيما سيخوض مباراته أمام كوريا الشمالية على استاد الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض.

وسينضم إلى التدريبات اليوم حمد المقبالي وحارب عبدالله ويحيى الغساني (شباب الأهلي)، وخالد توحيد وخالد الظنحاني وماركوس ميلوني ولوان بيريرا وكايو لوكاس (الشارقة)، وعبدالله إدريس (النصر)، وطحنون الزعابي وفابيو دي ليما وجوناتاس سانتوس وكايو كانيدو (الوصل)، علماً بأن هؤلاء اللاعبين كانوا قد غابوا في الأيام الأولى عن المعسكر، بسبب ارتباطهم مع فرقهم ببطولات آسيوية وخليجية، إذ شارك الوصل في الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا (النخبة)، وخسر أمام السد القطري، فيما التقى شباب الأهلي والشارقة في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا 2، وفاز الشارقة بركلات الترجيح وتأهل إلى الدور نصف النهائي، بينما شارك النصر في دوري أبطال الخليج، وخسر أمام القادسية الكويتي في الدور نصف النهائي.

ودشّن «الأبيض» الإماراتي تدريباته اليومية، اعتباراً من الأحد الماضي، بمشاركة 14 لاعباً، هم: خالد عيسى، علي خصيف، محمد العطاس، لوكاس بيمنتا، كوامي كويدو، خليفة الحمادي، علاء الدين زهير، زايد سلطان، ماكنزي هانت، يحيى نادر، عبدالله رمضان، عصام فايز، سلطان عادل، برونو أوليفيرا.

ويحل المنتخب في المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى ضمن تصفيات كأس العالم برصيد 10 نقاط، خلف كل من إيران المتصدر بـ16 نقطة، وأوزبكستان صاحب المركز الثاني برصيد 13 نقطة.

وضمت القائمة الجديدة التي كان قد أعلن عنها الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، 27 لاعباً.

وقال لاعب فريق الشارقة كايو لوكاس، المنضم حديثاً للمنتخب، لـ«الإمارات اليوم»، إن سعادته كبيرة بكونه سيرتدي قميص منتخب الإمارات للمرة الأولى، بعدما تم اختياره في القائمة الجديدة. وأضاف: «سعيد بانضمامي لمنتخب الإمارات، وسأقدم كل ما عندي لمساعدته، كما أشكر مدرب المنتخب باولو بينتو على هذا الثقة باختياري للمنتخب، وإتاحة الفرصة لي لتمثيل منتخب الإمارات، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنه».