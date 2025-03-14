سوزا: فخور بلاعبي شباب الأهلي.. والشارقة تعمّد إضاعة الوقت

عبّر مدرب شباب الأهلي، البرتغالي باولو سوزا، عن سعادته بما قدمه لاعبو فريقه، خلال مباراتهم أمام الشارقة في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا-2 بكرة القدم، مشيراً إلى أن شباب الأهلي خلق العديد من الفرص وكان يستحق الصعود، مشيراً إلى أن فريق الشارقة تعمّد إضاعة الوقت، لكنه في الوقت نفسه تمنى له التوفيق في ما تبقى من مشوار في البطولة الآسيوية، حيث سيواجه فريق التعاون السعودي في نصف النهائي خلال شهر أبريل المقبل.

وقدّم فريقا الشارقة وشباب الأهلي واحدة من أقوى مباريات الموسم، وانتهت بفوز الشارقة بركلات الترجيح 5-4، بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت 1-1 أيضاً.

وقال بولو سوزا لـ«الإمارات اليوم»: «أعتقد أنه يجب أن أكون فخوراً بلاعبي فريقي، قدمنا كل شيء في كرة القدم، خلال المباراتين، وخلقنا العديد من الفرص، ولعبنا كرة قدم حقيقية، نحن فريق يبحث عن تقديم كرة قدم حقيقية وهذا ما حدث، وخلق الفرص وإحراز الأهداف، واتخاذ الأماكن الصحيحة وإن كان هذا لم يكن بشكل جيد خلال مباراة العودة في الشارقة».

وأضاف: «لا أعتقد أننا وفقنا في اتخاذ المواقع الصحيحة في الملعب خلال المباراة، حيث إن الكرة كانت دائماً خارج الملعب، وتعمد فريق الشارقة إضاعة الوقت بشكل كبير جداً، ولكن هذا جزء من كرة القدم ويجب تقبله، ولم نخسر في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراتين، وكنا الأفضل والأكثر صناعة للفرص والوصول إلى المرمى، ولكن ما حدث أمر وارد بالتأكيد وهو جزء من كرة القدم».

ونجح لاعب شباب الأهلي، مؤنس دبور، في إحراز هدف التعادل القاتل لشباب الأهلي في الدقيقة 94 بعد أن حلّ بديلاً في الدقائق الـ10 الأخيرة فقط، كما كان قريباً من إحراز الهدف الثاني في آخر هجمة من كرة رأسية، ولكنها مرت بجوار القائم.

وقال مؤنس دبور، بعد المباراة لـ«الإمارات اليوم»: «مباراة صعبة جداً، قدمنا كل شيء وخلقنا العديد من الفرص، لم نستغلها بشكل صحيح، ولكن هذه كرة القدم، الفريق الأفضل لا يفوز دائماً، ويجب علينا تقبل ذلك، الخسارة أمر وارد، وركلات الجزاء الترجيحية جزء من اللعبة، ونجح فريق الشارقة في الوصول إلى ما يريد، وحسم التأهل».

وأضاف: «نحن راضون عن الأداء، لن نتحدث عن أي أخطاء دفاعية أو من لاعبين، الفريق يلعب على قلب رجل واحد، إذا كان المدافع يخطئ في يوم، فهناك المهاجمون أيضاً قد يحصلون على فرص ويفشلون في إحراز الأهداف، ولذلك يجب علينا التعامل كفريق واحد ولا ننظر إلى الأخطاء».

وعن وجوده في دكة البدلاء، والدفع به في آخر 10 دقائق رغم تألقه، وهل توقع السيناريو الذي حدث بالمباراة، تابع دبور: «أقدم ما يطلبه مني المدرب، سواء كنت في التشكيل الأساسي أو على دكة البدلاء، هذا قرار المدرب، ويجب أن أحترمه، وفي أي لحظة أكون داخل الملعب أبحث عما يساعد الفريق، خلال المباراة نجحت في إحراز هدف التعادل، ولكن لم يكن كافياً للفوز، وكنت قريباً من إحراز هدف آخر بالركلة الركنية الأخيرة في المباراة، ولكن لم أوفق وهذه هي كرة القدم».

وعن تأثير الخسارة في فريق شباب الأهلي في مباراة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي المقبلة، أضاف دبور: «بالعكس لن يكون هناك أي تأثير في الفريق بالمباراة المقبلة. شباب الأهلي فريق كبير وننتظر المباراة المقبلة، وبإذن الله نستطيع الرد داخل الملعب».