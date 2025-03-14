كوزمين: قلت للاعبين قبل المباراة «لا أملك شعوراً بعدم التأهل»

كشف مدرب الشارقة، الروماني المخضرم أولاريو كوزمين، عن أهم نصائحه للاعبي الشارقة قبل مباراتهم أمام شباب الأهلي، في المباراة التي أقيمت، ليلة أول من أمس، في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا-2 لكرة القدم، مشيراً إلى أنه أكد للاعبين إحساسه بالفوز والصعود، وأنه لا يملك شعوراً بالخروج من البطولة، مشيراً إلى أن المباراة كانت كبيرة ومتكافئة وشهدت تقلبات، لكنه سعيد بالصعود إلى الدور المقبل.

وخاض كوزمين القمة الآسيوية بين الشارقة وشباب الأهلي بذكاء كبير، ونجح في غلق العديد من الجبهات، واللعب بأسلوب دفاعي قوي، والتعامل مع الإصابات ليقود فريقه إلى ركلات الجزاء والصعود، بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وقال كوزمين لـ«الإمارات اليوم»: «صراحة قلت للاعبين قبل المباراة إنه ليس لدي شعور بعدم الصعود إلى الدور القادم، القصد من هذا أن يلعب الفريق بروح وقتالية مثلما فعل في المباراة الأولى، لكن لم أكن واثقاً بالفوز، لأنها مباراة صعبة ومتكافئة بين الفريقين».

وعن الهدف القاتل في الدقيقة 94 وحديثه للاعبين، أضاف كوزمين: «شعور صعب بالتأكيد عندما تتلقى هدفاً في الدقيقة 94، تحاول بعده العودة وحصلنا على فرصة كبيرة للتسجيل بعد الهدف، وأيضاً شباب الأهلي حصل على فرصة خطرة في آخر دقيقة عن طريق مؤنس دبور، وهذه هي كرة القدم».

أمّا تأثير الفوز في المباراة المقبلة أمام شباب الأهلي أيضاً في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، قال المدرب: «دعونا نحسب في البداية اللاعبين الباقين في الفريق والقادرين على لعب المباراة، سنستمر في العمل والمحاولة ونحارب ولن نتراجع بالتأكيد، سنحارب قد نعيش أو نموت الله أعلم، ولكن بالتأكيد سنجرب».

وأوضح المدرب أن مواجهة التعاون السعودي في نصف نهائي البطولة الآسيوية ستكون صعبة بالتأكيد، ولكن سيكون لها حسابات خاصة في وقتها.

من جانبه قال لاعب الشارقة، المغربي عادل تاعرابت الذي انضم إلى الفريق قادماً من النصر في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، لـ«الإمارات اليوم»: «فريقان كبيران، يقدمان كرة قدم رائعة، في قمة الكرة الإماراتية، فريقان منظمان بشكل رائع، ويلعبان كرة قدم بشكل مختلف، التعادل كان نتيجة عادلة، لعبنا مباراة الذهاب بشكل أفضل من مباراة العودة، التعادل كان نتيجة منطقية، وصلنا لركلات الجزاء ونجحنا في حسم المباراة، وفريق الشارقة استحق الفوز والصعود إلى الدور القادم بالتأكيد».

وعن الوقت الذي أحرز فيه شباب الأهلي هدفه بالدقيقة 94 وشعوره بالخوف من ضياع المباراة وهو على دكة البدلاء خارج الملعب، أضاف: «تعرضنا لوقت صعب، استقبال هدف في آخر ثلاث دقائق بالوقت الضائع، والذهاب إلى الأشواط الإضافية، ولكن فريق الشارقة أجاد في التعامل مع الوضع، لنا شخصيتنا التي نجحنا من خلالها في تحقيق الفوز والصعود إلى الدور القادم».

أمّا عن تأثير الفوز في البطولة المقبلة ومواجهة شباب الأهلي في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، تابع النجم المغربي: «أمر جنوني أن نخوض خمس مباريات أمام شباب الأهلي في شهر واحد، بعد الفوز في دوري أبطال آسيا، لدينا الفرصة الآن في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث نخوض مباراة الذهاب في الشارقة ونبحث عن تقديم ما لدينا وحسم النتيجة قبل مباراة العودة، ومحاولة الحصول على الكأس».