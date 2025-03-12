سلطان النعيمي يظفر بسباق الجري في دورة عجمان الرياضية

فاز الشيخ سلطان بن عبدالعزيز النعيمي بالمركز الأول لسباق 1.5 كيلومتراً (فئة 9 إلى 12 سنة) في سباق الجري الذي أقيم في مضمار الصفيا في عجمان ضمن الدورة الرياضية لحكومة عجمان في نسختها الخامسة التي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي.

وجاء عبدالله ماجد في المركز الثاني، فيما حل حمدان الكعبي في المركز الثالث.



واشتمل السباق الذي شارك فيه 1500 متسابقاً من مختلف الجنسيات والأعمار، على أربع فئات لمسافة 10 كلم، وهي المجموع العام رجال وسيدات، والمواطنين والمواطنات، و5 فئات لمسافة 5 كلم، الدوائر الحكومية رجال وسيدات، والمجموع العام رجال وسيدات، وفئة المواطنين فوق 50 سنة، كما اشتمل على 3 فئات في مسافة 1.5 كلم وهي تحت 12 سنة ذكور وإناث إلى جانب فئة من 9 إلى 12 سنة.



وفي فئة تحت 12 سنة بنين فاز حماد الصابر بالمركز الأول، وحل الأمريكي سانتياغو ويب في المركز الثاني، وسيف المري في المركز الثالث، وفي فئة تحت 12 سنة إناث توجت البريطانية هاتي غاريت بالمركز الأول، وحلت الكينية ريديمتا مواكا ثانيا، وشوق أحمد في المركز الثالث.



وفي سباق 5 كلم لفئة الدوائر الحكومية للرجال، نال أحمد الدرمكي المركز الأول، وجاء طلال الشامسي ثانياً، وعبد الله الحوسني ثالثاً، فيما ظفرت علياء الشامسي بلقب فئة الدوائر الحكومية سيدات.



وفرضت المغرب نفسها في سباق المجموع العام للرجال بفوز ياسر إيش بالمركز الأول، تلاه إسماعيل الكرشي ثانيا، وحل الأثيوبي أبيبي بودينا في المركز الثالث.



وحققت نساء المغرب أيضاً نتائج مميزة في فئة المجموع العام للسيدات، إذ حصلت وفاء زروال على المركز الأول، وجاءت وئام الفتحي بالمكز الثاني، والصينية كا واي لي في المركز الثالث، أما في فئة المواطنين فوق 50 سنة فقد جاء سالم عتيق أولاً تلاه إسماعيل الصابري ثانياً، وسيف الكميتي في المركز الثالث.

وأسفرت نتائج المجموع العام رجال سباق 10 كلم عن تتويج الأثيوبي جاديسا ريجاسا بالمركز الأول، تلاه المغربيان محمد آيت ماماس وأنور الغوز في المركزين الثاني والثالث، وفي فئة المجموعة العام سيدات حصلت الأثيوبية ياديني دوجو على المركز الأول، وحلت المغربية رقية المقيم في المركز الثاني، تلتها الأثيوبية ريفريف محمد في المركز الثالث.



وفاز عبيد النعيمي في فئة المواطنين بالمركز الأول، تبعه عبد الله جمعة ثانيا، وخالد خليل في المركز الثالث، وفي فئة المواطنات حصلت رقية المرزوقي على المركز الأول، تلتها حصة الجسمي ثانيا ثم أبرار الطنيجي في المركز الثالث.

الطائرة الشاطئية

واكتمل عقد الدور نصف النهائي من مسابقة كرة الطائرة الشاطئية بتأهل فرق برايت ستيل واوشن والساحل الشرقي للعقارات والأكاديمية الأولمبية الوطنية بفوزها في مباريات ربع النهائي التي أقيمت في مركز عجمان الإبداعي.



وفرضت نتيجة الفوز بشوطين دون مقابل نفسها على ثلاثة لقاءات، إذ تفوق فريق برايت ستيل على فريق هيئة النقل، وتأهل فريق أوشن على حساب سيفا، وانتصر الساحل الشرقي للعقارات على كالتيكس، فيما انتهت المباراة الرابعة بفوز الأكاديمية الأولمبية الوطنية على ماساكن بشوطين مقابل شوط واحد.



وتقام مباراتي الدور نصف النهائي السبت حيث يلعب في المباراة الأولى فريق برايت ستيل مع الساحل الشرقي للعقارات، فيما تجمع المباراة الثانية فريقي أوشن والأكاديمية الأولمبية الوطنية.

كرة القدم

وفي منافسات كرة القدم تبدأ في ملعب مركز كواترو الرياضي المراحل الحاسمة في المسابقة بإقامة 4 مباريات في دور الثمانية لتحديد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي.



ويلعب الخميس، فريق هيئة النقل حامل اللقب مع فريق جامعة المدينة عجمان في التاسعة والنصف مساء، ويواجه دائرة البلدية والتخطيط فريق القيادة العامة لشرطة عجمان في العاشرة والنصف مساء.



ويختتم الدور ربع النهائي الجمعة بإقامة مباراتين، تجمع الأولى فريق دائرة الأراضي والتنظيم العقاري وفريق دائرة الميناء والجمارك، فيما يلتقي في المباراة الثانية فريق مصرف عجمان وفريق الإدارة العامة للدفاع المدني.