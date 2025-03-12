برشلونة يفوز على بنفيكا ويتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

تأهل برشلونة الاسباني إلى دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه اليوم على بنفيكا البرتغالي 3-1 في ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن إياب دور الـ 16 من البطولة القارية.

وكان برشلونة قد فاز ذهابا 1-0، ليتأهل بمجموع المباراتين 4-1.

سجل لبرشلونة كل من رافينيا في الدقيقتين 11، و42، ولامين يامال في الدقيقة 27، وسجل لبنفيكا نيكولاس أوتاميندي في الدقيقة 13.