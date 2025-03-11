الزمالك والأهلي في مرحلة حسم الدوري الليلة

بعد نحو أسبوعين من لقائهما في المرحلة الـ15 من الدوري المصري لكرة القدم، يتجدد الصراع بين قطبَي الكرة المصرية، حين يستقبل الزمالك غريمه الأهلي اليوم (الساعة 11:30 بتوقيت الإمارات)، في ديربي القاهرة الـ130 بالدوري، في الجولة الأولى من مرحلة حسم اللقب للبطولة.

وتأتي المباراة بعد 17 يوماً فقط من مواجهة الفريقين في الدور الأول، التي انتهت بالتعادل 1-1 بنكهة مغربية خالصة، بعدما سجل أشرف بن شرقي في مشاركته الأولى هدف الأهلي في مرمى ناديه القديم، بينما عادل مواطنه محمود بنتايك للزمالك قبل نهاية المباراة بست دقائق.