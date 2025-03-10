الوحدة يفرض «الفاصلة» على الوصل في دوري السلة

فاز فريق كرة السلة بنادي الوحدة على نظيره الوصل (93-78)، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري، الذي جمعهما، أول من أمس، على صالة نادي الوصل، مع العلم أن لقاء الذهاب انتهى بفوز «الإمبراطور» بنتيجة (86-79)، ليتجه الفريقان إلى خوض مباراة ثالثة فاصلة لتحديد هوية الفريق الفائز.

وسيكون بعد غد موعداً للمباراة الفاصلة، في مواجهة يتطلع إليها الفريقان للفوز بنتيجتها، والتأهل للقاء فريق البطائح في ختام الدور ربع النهائي، في مباراة سترسم ملامح هوية الفريق الرابع المكمل للدور نصف النهائي، والانضمام إلى أندية شباب الأهلي، والنصر، والشارقة، التي نجحت في حجز تأهلها المبكر للمربع الذهبي.