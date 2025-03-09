94 فعالية خلال يوم واحد في «تحدي حفيت»

أقيمت 94 فعالية رياضية ضمن تحدي حفيت الرياضي، إذ تزامنت انطلاقة بطولتي كرة السلة والأحياء السكنية لكرة القدم، مع مجموعة من المنافسات المتنوعة.

واستضافت ملاعب الأحياء السكنية بمدينة العين 16 مباراة كرة قدم، فيما شهدت مسابقة كرة السلة أربع مواجهات في القطارة، إلى جانب ست مباريات ضمن بطولة المؤسسات لكرة القدم.

كما أقيمت بطولة البوتشي لأصحاب الهمم في أربعة مراكز مختلفة بالمدينة، إضافة إلى بطولة الألعاب الإلكترونية (البلاي ستيشن) التي تضمنت 64 مباراة في تصفيات دور الـ32 حتى النهائي.

وأعلنت اللجنة المنظمة لتحدي حفيت الرياضي مكافأة مالية قدرها 90 ألف درهم للفائزين بسباق الجري في جبل حفيت، المقرر انطلاقه الليلة في تمام العاشرة مساءً من المبزرة الخضراء. وتعد الجائزة الكبرى في المنطقة لسباقات الجري المجتمعية، حيث تم تقسيم المشاركين إلى ست فئات تنافسية.