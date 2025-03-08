العين تنظم 94 مباراة في يوم واحد

شهدت مدينة العين، مساء أمس، تنظيم 94 فعالية رياضية ضمن تحدي حفيت الرياضي؛ حيث تزامنت انطلاقة بطولتي كرة السلة، والأحياء السكنية لكرة القدم، مع مجموعة من المنافسات المتنوعة، استضافتها ملاعب الأحياء السكنية في المدينة.

وأقيمت 16 مباراة في بطولة الأحياء السكنية، فيما شهدت مسابقة كرة السلة أربع مواجهات في القطارة، إلى جانب 6 مباريات ضمن بطولة المؤسسات لكرة القدم.

كما أقيمت بطولة البوتشي لأصحاب الهمم في أربعة مراكز مختلفة بالمدينة، بالإضافة إلى بطولة الألعاب الإلكترونية (البلاي ستيشن) التي تضمنت 64 مباراة في تصفيات دور الـ32 حتى النهائي.

وضمن أجواء المنافسات الحماسية، أعلنت اللجنة المنظمة لتحدي حفيت الرياضي عن مكافأة مالية قدرها 90 ألف درهم للفائزين بسباق الجري في جبل حفيت، المقرر انطلاقه غدا في تمام العاشرة مساءً من المبزرة الخضراء.

وتعد هذه الجائزة الأكبر في المنطقة لسباقات الجري المجتمعية، حيث تم تقسيم المشاركين إلى ست فئات تنافسية تشمل مسافات 1 كم، ,3 كم، و5 كم لفئتي المواطنين والمفتوح للرجال والسيدات.